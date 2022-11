Siu Black tái xuất vì đàn em Quang Hà

Tại sự kiện, Quang Hà di chuyển đến chương trình bằng xe sang, được dàn vệ sĩ hộ tống. Nam ca sĩ gây ấn tượng bởi ngoại hình bảnh bao cùng thần thái tự tin. Xuất hiện cùng anh trong đêm nhạc còn có Siu Black và Quán quân The Voice 2019 Hoàng Đức Thịnh. Đây là show diễn nằm trong chuỗi 12 đêm nhạc của nam ca sĩ tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Mở màn, Quang Hà “đốn tim” fan bởi loạt hit đình đám như: Trăm năm không quên, Màu mắt nhung, Ngỡ… Ngoài ra, anh cũng mang đến những màn trình diễn sôi động với các tiết mục: 60 năm cuộc đời - Và con tim đã vui trở lại, Yêu em dài lâu, Ngoại tình…

Sau thời gian dài vắng bóng, sự trở lại của Siu Black khiến fan thích thú. Nữ ca sĩ vẫn giữ chất giọng nội lực cùng phong thái trình diễn máu lửa. Cô thể hiện hai ca khúc quen thuộc từng làm nên tên tuổi là Ly cà phê Ban Mê và Đôi mắt Pleiku.

Đặc biệt, khi trình bày Ngọn lửa cao nguyên, Siu Black còn có màn tung micro, vừa hát vừa nhảy theo tiết tấu. "Tôi thích không khí cuồng nhiệt này. Các bạn khiến cho tôi thấy mình trẻ lại”, cô xúc động bày tỏ.





Trước đó, Siu Black nói cô gặp vấn đề sức khỏe trước thềm liveshow. Nữ ca sĩ bị huyết áp cao, mệt mỏi. Tuy nhiên, giọng ca đến từ Kon Tum đã dần khỏe sau thời gian nghỉ ngơi. Khi bước lên sân khấu, cô cho biết mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Tiết lộ lý do nhận lời tham gia đêm nhạc, Siu Black nói vì mối thâm tình giữa cô và Quang Hà. Ngoài đời, cả hai rất thân thiết, thường xuyên liên lạc, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Tại chương trình, Quang Hà có màn song ca Mùa thu lá bay (nhạc ngoại lời Việt) với đàn chị. Nam ca sĩ khiến fan bất ngờ khi nhấc bổng Siu Black trong phần trình diễn. Nói về điều này, nữ ca sĩ bật cười chia sẻ: “May cho Hà là nay tôi chỉ còn 52kg, trước tôi nặng 70kg”.

Về phía Hoàng Đức Thịnh, anh trình diễn loạt ca khúc: Như những phút ban đầu, Trái tim bên lề... Dù giành giải Quán quân The Voice 2019 nhưng nam ca sĩ cho biết bản thân kém may mắn vì ít có cơ hội tỏa sáng. Sau khi đăng quang, sự nghiệp Hoàng Đức Thịnh bị đình trệ vì anh mắc kẹt tại Mỹ suốt 2 năm do dịch. Hiện giọng ca sinh năm 1995 tích cực đi diễn, nỗ lực hoàn thiện bản thân và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc mới.