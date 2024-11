SLNA đã khó càng thêm khó, thử thách lớn đón đợi ‘tướng’ trẻ và Phạm Văn Quyến

SLNA từng có tiếng chơi rất máu lửa trên sân nhà vừa thua Thanh Hóa 0-1 ngay chảo lửa thành Vinh ở vòng đấu cuối tuần qua. Trận thua này khiến lãnh đạo đội bóng phải thay đổi thượng tầng ở ban huấn luyện. HLV trưởng Phạm Anh Tuấn rời đi, người lên thay là HLV Phan Như Thuật. Như vậy, HLV Như Thuật trở lại chiếc ghế mà ông từng ngồi ở mùa giải 2023 khi được bổ nhiệm thay HLV Nguyễn Huy Hoàng. Sau đó, HLV Như Thuật cũng không giúp SLNA có được thành công như mong đợi nên ông phải rời ghế nóng thành Vinh.

SLNA (trái) đang thi đấu không tốt tại V-League 2024 - 2025 ẢNH: Minh Hoàng

Lần trở lại này, HLV Như Thuật có sự hỗ trợ của Phạm Văn Quyến trong vai trò trợ lý.

HLV Như Thuật gánh trọng trách giúp SLNA có điểm số quan trọng ở những trận đấu tới để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đợt cải tổ này, ban lãnh đạo đội bóng mong muốn có cựu danh thủ Lê Công Vinh ở thành phần ban huấn luyện để hỗ trợ Như Thuật, nhưng Công Vinh viện lý do bận nhiều công việc để từ chối, nên HLV Như Thuật phải đứng mũi chịu sào.

Mùa giải năm nay, SLNA khởi đầu không tốt do họ thiếu các cầu thủ chất lượng được đôn lên đội một như các mùa giải trước. Số cầu thủ SLNA khoác áo đội tuyển quốc gia cũng ít dần so với thời gian trước đây, phần nào cho thấy chất lượng đội hình của SLNA không sánh bằng các CLB khác. Bên cạnh đó, do khó khăn về kinh phí nên họ không thể mua sắm ngoại binh giỏi để gánh đội. 3 ngoại binh hiện có là Olaha, Benjamin và Eduardo chỉ thường thường bậc trung chứ không nổi bật, khiến SLNA không đủ sức mạnh để giành chiến thắng ngay cả trên sân nhà.

Ở vòng đấu tới, đội bóng xứ Nghệ sẽ làm khách trên sân Hòa Xuân trước CLB Quảng Nam. Hiện tại, Quảng Nam đang có 6 điểm (đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng) nên cũng chắt chiu từng điểm một trên sân nhà, vì thế sẽ rất khó để HLV Như Thuật và học trò tìm chiến thắng đầu tay. Trận đấu này, đội khách SLNA còn mất người khi Văn Thành bị thẻ đỏ ở vòng 7 không được ra sân, và Văn Lương vẫn còn đau nhẹ. Mục tiêu kiếm trận hòa có thể là phù hợp với SLNA thời điểm này.

Trở lại chiếc ghế HLV trưởng khi đội bóng đang gặp khó khăn, HLV Như Thuật cho biết anh và đồng nghiệp sẽ nỗ lực hết mình để xốc dậy tinh thần cầu thủ, giúp các học trò của mình thi đấu với tinh thần máu lửa vốn là bản sắc của SLNA, chắt chiu từng điểm để nhanh chóng thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ.