SM tung ‘siêu nhóm nhạc’ mới quy tụ dàn mỹ nhân đình đám

Mới đây nhất, “gã khổng lồ” SM khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi công bố dự án “siêu nhóm nhạc” mới và đẩy mạnh các hoạt động trong năm 2022. GOT the beat (GOT: Girls On Top) là đội hình trong mơ quy tụ dàn sao nữ nhiều thế hệ của công ty: từ “nữ hoàng Kpop” BoA, Taeyeon và Hyoyeon (nhóm SNSD), Seulgi và Wendy (Red Velvet) đến bộ đôi Winter và Karina của nhóm nhạc em út Aespa. Girls On Top sẽ ra mắt trong một sân khấu đặc biệt vào ngày 1.1.2022. Không chỉ có màn chào sân hoành tráng, nhóm nhạc “quái vật” này còn lên kế hoạch phát hành ca khúc mới vào ngày 3.1.

Thông tin trên khiến các fan không khỏi bất ngờ và phấn khích. Nhiều người hâm mộ ví đây như phiên bản nữ của nhóm SuperM đồng thời bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp giữa những thần tượng “lão làng” của Kpop như BoA, SNSD với đàn em Red Velvet, Aespa. 7 ngôi sao này không chỉ chinh phục những "tín đồ" của Kpop với tài năng ca hát, vũ đạo vượt trội mà còn khiến fan "chao đảo" bởi nhan sắc xinh đẹp và thần thái đỉnh cao.





Trước Girls On Top, SM từng tung ra “siêu nhóm nhạc” nam mang tên SuperM vào năm 2019 với 7 thành viên đến từ các nhóm nhạc trực thuộc công ty. Họ gồm: Taemin (nhóm SHINee); Beakhyun và Kai của EXO; Taeyong, Mark, Ten và Lucas từ NCT. Theo lời Lee Soo Man - người đứng đầu SM, dàn sao nam này thể hiện những khía cạnh cốt lõi của Kpop với vũ đạo, giọng hát, khả năng đọc rap và ngoại hình nổi bật. Nhóm đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Mỹ và từng nuôi tham vọng hợp tác với Marvel.