Smartphone AI đầu tiên của OpenAI có thể dùng chip MediaTek

Khải Minh
06/05/2026 14:17 GMT+7

OpenAI được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch smartphone AI đầu tiên, với chip MediaTek Dimensity 9600 tùy biến làm nền tảng xử lý chính.

Theo Wccftech, OpenAI dường như đang ưu tiên phát triển smartphone tích hợp AI, thay vì tiếp tục trải rộng nguồn lực cho nhiều thiết bị tiêu dùng khác. Theo thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, OpenAI đã tạm gác một số kế hoạch phần cứng để tập trung vào mẫu điện thoại AI đầu tiên.

Động thái này được cho là diễn ra trong bối cảnh OpenAI muốn tăng tốc sản phẩm phần cứng, đồng thời củng cố câu chuyện tăng trưởng nếu công ty tiến tới IPO. Nguồn tin cho biết smartphone của OpenAI có thể được sản xuất hàng loạt sớm nhất vào nửa đầu năm 2027.

Dimensity 9600 được xem là bước thử sức quan trọng của MediaTek trong phân khúc chip AI cao cấp, nơi Qualcomm vẫn chiếm ưu thế

Trước đó, OpenAI làm việc với cả Qualcomm và MediaTek về bộ xử lý dành riêng cho smartphone. Luxshare được nhắc đến như đối tác lắp ráp chính của thiết bị. Tuy nhiên, cập nhật mới cho thấy MediaTek hiện có lợi thế hơn trong dự án này.

Theo định hướng được mô tả, smartphone AI của OpenAI không chỉ là một thiết bị chạy ứng dụng theo cách truyền thống. Người dùng sẽ dựa nhiều hơn vào tác nhân AI hoạt động theo thời gian thực, kết hợp mô hình xử lý trên thiết bị và trên đám mây để thực hiện các tác vụ năng suất.

OpenAI có thể đã chọn phiên bản tùy biến của MediaTek Dimensity 9600 làm SoC cho smartphone AI đầu tiên. Đây là thay đổi đáng chú ý, vì Qualcomm từng được xem là một trong những ứng viên cho bộ xử lý của thiết bị.

MediaTek dự kiến có hai phiên bản Dimensity 9600, gồm bản tiêu chuẩn và bản Pro. Hiện chưa rõ OpenAI nghiêng về phiên bản nào. Theo thông tin được nêu, dòng chip này sẽ sử dụng tiến trình TSMC N2P.

Bản Dimensity 9600 Pro được kỳ vọng có cấu trúc CPU gồm 2 nhân ARM C2-Ultra tốc độ khoảng 5 GHz, 3 nhân ARM C2-Premium và 3 nhân ARM C2-Pro. Cách bố trí này tương đồng mô hình 2+3+3 được nhắc đến trên Snapdragon 8 Elite Gen 6 sắp tới của Qualcomm.

Về đồ họa, bản tiêu chuẩn được cho là dùng GPU Mali-G2 Ultra, trong khi bản Pro có thể dùng GPU ARM Magni. Tuy nhiên, các thông số vẫn có thể thay đổi trước khi chip chính thức ra mắt.

Những chi tiết này cho thấy OpenAI đang đặt trọng tâm vào năng lực AI chạy trực tiếp trên thiết bị, thay vì chỉ phụ thuộc vào đám mây. Tuy vậy, dự án vẫn ở giai đoạn tin đồn và các thông số của Dimensity 9600 có thể thay đổi trước khi MediaTek chính thức giới thiệu chip.

