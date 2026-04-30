Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Rò rỉ dự án 'Phone-AI' của OpenAI với tham vọng soán ngôi Apple và Google

Phong Đỗ
30/04/2026 14:19 GMT+7

Smartphone của OpenAI dự kiến sẽ có màn hình không còn ứng dụng, chỉ còn những 'đặc vụ' AI (trí tuệ nhân tạo).

Theo TechSpot, trong bước đi đầy táo bạo, OpenAI được cho là đang âm thầm phát triển một thiết bị cầm tay thay đổi hoàn toàn định nghĩa về smartphone. Tại đây, những biểu tượng ứng dụng quen thuộc sẽ biến mất, nhường chỗ cho các 'đặc vụ' AI tự thân vận hành.

Rò rỉ dự án 'Phone-AI' của OpenAI với tham vọng soán ngôi Apple và Google - Ảnh 1.

OpenAI đang tạo ra điện thoại AI để soán ngôi Apple và Google

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Khi AI không còn là tính năng mà vào vai hệ điều hành

Theo những báo cáo mới nhất từ chuyên gia phân tích hàng đầu Ming-Chi Kuo, OpenAI không đơn thuần làm ra một chiếc điện thoại để cạnh tranh với iPhone hay Samsung về cấu hình. Dự án này tập trung vào việc biến AI Agent trở thành giao diện tương tác chính.

Thay vì phải tự tay mở từng ứng dụng để đặt vé máy bay, so sánh giá khách sạn rồi gửi email xác nhận, người dùng chỉ cần ra lệnh. Các 'đặc vụ' AI sẽ tự động xử lý các tác vụ đa bước này ở chế độ nền. Người dùng sẽ không còn thấy một màn hình chính dày đặc biểu tượng mà là một bảng điều khiển các luồng công việc đang được thực thi trực tiếp.

Dù 'AI-Phone' có triết lý phần mềm mang tính cách mạng, OpenAI vẫn chọn lối đi an toàn cho phần cứng. Thiết bị dự kiến sẽ sử dụng sức mạnh từ các dòng chip xử lý hàng đầu của Qualcomm hoặc MediaTek. Đáng chú ý, Luxshare - đối tác lắp ráp lâu đời của Apple - được cho là đơn vị sẽ hiện thực hóa bản vẽ của OpenAI thành sản phẩm vật lý.

Việc làm chủ cả phần cứng lẫn phần mềm cho phép OpenAI tối ưu hóa sâu hơn các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), kiểm soát tốt luồng dữ liệu và đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh nhất cho người dùng - điều mà các ứng dụng bên thứ ba trên hệ điều hành hiện nay chưa làm được.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận