Smartphone có bàn phím vật lý đang hồi sinh

Kiến Văn
Kiến Văn
06/04/2026 10:28 GMT+7

Unihertz vừa thông báo chiếc điện thoại bàn phím kiểu BlackBerry, Titan 2 Elite, đã đạt mục tiêu gây quỹ trên Kickstarter.

Theo PhoneArena, Titan 2 Elite là phiên bản nâng cấp của Titan 2 với mục tiêu thu hút khách hàng muốn quay trở lại với điện thoại bàn phím vật lý như trên các mẫu điện thoại BlackBerry trước đây. Sản phẩm có màn hình AMOLED 4,03 inch, nhỏ hơn so với màn hình LCD 4,5 inch của phiên bản trước.

Nhu cầu đối với Titan 2 Elite đạt mức ấn tượng

Titan 2 Elite có hai phiên bản: tiêu chuẩn và Pro. Với hơn 6.000 người ủng hộ, Unihertz đã thu về hơn 3 triệu USD từ các cam kết cho cả hai phiên bản. Titan 2 Elite đều được trang bị chip MediaTek Dimensity, với phiên bản tiêu chuẩn sử dụng chip Dimensity 7400, trong khi phiên bản Pro sử dụng chip Dimensity 8400. Cả hai chip đều được sản xuất bằng quy trình 4nm N4 của TSMC.

Sự kết hợp của phong cách BlackBerry với iPhone 17 Pro

Cùng với bàn phím vật lý, thiết kế của Titan 2 Elite còn gây chú ý với màu cam, lấy cảm hứng từ iPhone 17 Pro, bên cạnh màu đen. Cả hai phiên bản đều có RAM 12 GB, kết hợp bộ nhớ trong 256 GB (bản tiêu chuẩn) hoặc 512 GB (bản Pro). Camera chính của máy có độ phân giải 50 MP, camera tele cũng 50 MP và camera selfie 32 MP.

Unihertz nhận được hơn 3 triệu USD tiền quyên góp trên Kickstarter cho sản phẩm Titan 2 Elite

Unihertz Titan 2 Elite được trang bị pin anode composite silicon-carbon 4.050 mAh mang đến khả năng sạc nhanh 33W. Phiên bản tiêu chuẩn dự kiến ra mắt vào tháng 7, trong khi phiên bản Pro ra mắt vào tháng 10. Cả hai đều cài sẵn Android 16 và hứa hẹn nhận được các bản cập nhật đến Android 20 cũng như cập nhật bảo mật đến năm 2031.

Trên Kickstarter, phiên bản Titan 2 Elite tiêu chuẩn có giá 389 USD với mức giảm 20% cho thành viên, trong khi phiên bản Pro có giá 479 USD với mức giảm tương tự.

Sự thành công của Unihertz trong việc huy động hơn 3 triệu USD đối với Titan 2 Elite cho thấy nhu cầu về smartphone có bàn phím vật lý đang hồi sinh. Khi mà nhiều người vẫn nhớ về cảm giác gõ phím và âm thanh "click" của bàn phím vật lý, Unihertz đang đáp ứng nhu cầu này trong thời đại mà điện thoại cảm ứng đã trở thành phổ biến.

Điện thoại BlackBerry âm thầm quay trở lại?

