Smartphone giá rẻ sắp có màn hình OLED

Theo ZDNet Hàn Quốc, Samsung Display, BOE và Tianma đang tiến hành thảo luận về việc sản xuất tấm nền OLED HD cho các thương hiệu smartphone như OPPO và vivo. Đây là động thái xuất phát từ áp lực tài chính do giá bộ nhớ tăng cao và khiến mức tăng trưởng của smartphone chậm lại.

Màn hình LCD vẫn là một nhược điểm trên nhiều điện thoại giá rẻ ẢNH: T.L

Để duy trì hoạt động dây chuyền sản xuất OLED, các nhà sản xuất màn hình đang tìm kiếm các giải pháp mới và smartphone giá rẻ có thể mở ra một thị trường mới, đặc biệt khi màn hình LCD HD vẫn chiếm ưu thế trong phân khúc này.

Vấn đề là các nhà sản xuất smartphone mong muốn có tấm nền OLED độ phân giải cao với chi phí tương đương màn hình LCD hiện tại. Đây là điều không hề dễ dàng, buộc các nhà cung cấp sử dụng vật liệu OLED rẻ hơn và thông số kỹ thuật đơn giản hơn. Các nguồn tin chỉ ra rằng, Samsung đang xem xét sử dụng dây chuyền sản xuất OLED cứng cho các tấm nền này, trong khi BOE và Tianma đang lựa chọn dây chuyền sản xuất OLED dẻo.

Lợi ích của màn hình OLED trên smartphone

Dù lựa chọn là gì, sự phát triển này có thể đặc biệt thu hút đối với dòng smartphone giá rẻ của Xiaomi, đặc biệt là các mẫu Redmi, vốn chủ yếu phụ thuộc vào màn hình IPS LCD cho độ phân giải HD+. Việc chuyển sang màn hình OLED sẽ mang lại độ sâu màu đen tốt hơn, độ tương phản mạnh và trải nghiệm xem vượt trội mà không cần phải chi trả cho một chiếc điện thoại đắt tiền hơn.

Trong thực tế, Xiaomi từng thử nghiệm màn hình OLED trên mẫu smartphone giá rẻ Mi A3 vào năm 2019, với tấm nền Super AMOLED 720p. Lựa chọn này được đánh giá cao nhờ sự khác biệt rõ rệt về độ tương phản và độ sâu màu đen.

Dẫu vậy, màn hình OLED 720p vẫn còn hạn chế, đặc biệt đối với những người thường xuyên đọc chữ nhỏ hoặc xem nội dung chi tiết, nơi màn hình IPS độ phân giải cao hơn thể hiện sức mạnh. Ngoài ra, một số người cũng có thể thích tính thực dụng và sự quen thuộc của công nghệ LCD, đặc biệt khi giá là yếu tố quan trọng.

Ở thời điểm hiện tại, các tấm nền OLED giá rẻ vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Thách thức lớn nhất của các nhà cung cấp là làm sao đạt được mức giá tương đương với LCD mà vẫn đảm bảo lợi nhuận cho việc sản xuất OLED. Nếu các công ty đạt được tiếng nói chung, người dùng điện thoại giá rẻ có thể cảm thấy đỡ bị đối xử bất công trong bối cảnh các công ty phải hạ thấp dung lượng RAM.