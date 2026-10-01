Samsung sắp phủ kín phân khúc giá rẻ với loạt Galaxy mới

Theo thông tin từ trang blog công nghệ Ovrplus, nhiều mẫu smartphone giá rẻ chưa ra mắt của Samsung đã bắt đầu được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu GSMA. Danh sách cụ thể gồm Galaxy A58 (SM-A586B/DS và SM-A586U); Galaxy A38 (SM-A386B/DS và SM-A386U); Galaxy F70 (SM-E176E/DS); Galaxy XCover 8 (SM-G586B/DS).

Galaxy A56 từng gây chú ý tại thị trường Việt Nam khi ra mắt ẢNH: T.L

Trong số này, Galaxy A58 và Galaxy A38 sẽ là những sản phẩm cao cấp thuộc dòng Galaxy A. Với phân khúc giá rẻ, Galaxy F70 5G sẽ là cái tên đáng chú ý, trong khi Galaxy XCover 8 được hướng đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhờ sở hữu thiết kế siêu bền.

Samsung nỗ lực duy trì phân khúc dù chi phí bộ nhớ tăng cao

Cả Galaxy A38 và Galaxy A58 dự kiến sẽ được trang bị chip xử lý mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, cấu hình bộ nhớ có thể không thay đổi nhiều do chi phí bộ nhớ đang tăng cao. Do ảnh hưởng từ sự bùng nổ của cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), việc sản xuất và duy trì thị trường điện thoại giá rẻ đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, Samsung vẫn tiếp tục tập trung vào các dòng sản phẩm Galaxy không thuộc phân khúc cao cấp mà không điều chỉnh dòng sản phẩm chỉ vì chi phí bộ nhớ cao.

Dự kiến, các mẫu điện thoại Galaxy A mới sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 3.2027. Riêng Galaxy F70 5G có thể ra mắt sớm hơn, thậm chí vào cuối năm nay. Trong khi đó, Galaxy XCover 8 có thể được Samsung giới thiệu một cách lặng lẽ, do đối tượng khách hàng mục tiêu không phải là người tiêu dùng thông thường.

Ngoài ra, Samsung cũng vừa cho ra mắt hai mẫu máy tính bảng mới là Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra. Các thiết bị này được trang bị chip MediaTek nhanh hơn, cùng các công cụ Galaxy AI tiên tiến hỗ trợ bởi giao diện One UI 9 hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn.