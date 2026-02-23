Smartwatch có quan trọng như quảng cáo?

Từ khi Samsung Gear ra mắt năm 2013 đến sự xuất hiện của Apple Watch vào năm 2015, smartwatch nhanh chóng trở thành biểu tượng công nghệ mới, kết hợp giữa thời trang và tiện ích. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, câu hỏi đặt ra là: Thiết bị có thực sự cần thiết như những gì các nhà sản xuất hứa hẹn?

Vai trò của smartwatch không còn được thể hiện rõ ràng ẢNH: REUTERS

Smartphone thực sự hữu ích

Một trong những lý do phổ biến để mua smartwatch là quản lý thông báo, nơi thiết bị cho phép người dùng xem nhanh tin nhắn, email hay cuộc gọi mà không cần mở điện thoại. Nhưng hiện nay, smartphone đã tích hợp các hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo) như Gemini và Apple Intelligence giúp tóm tắt, phân loại và ưu tiên thông báo. Thay vì liên tục nhìn vào cổ tay, người dùng có thể thiết lập điện thoại lọc nội dung quan trọng giúp trải nghiệm gọn gàng hơn.

Trong khi smartwatch được quảng bá có thể nghe gọi, trả lời tin nhắn nhanh bằng giọng nói hoặc biểu tượng cảm xúc, người dùng vẫn cần phải lấy điện thoại ra khi cần xử lý các nội dung dài hoặc trao đổi chi tiết. Về cơ bản, smartwatch chỉ đóng vai trò bổ trợ mà chưa thể thay thế thiết bị chính. Hơn nữa, việc phải sạc thêm một thiết bị mỗi ngày khiến không ít người cảm thấy bất tiện, đặc biệt khi thời lượng pin thường chỉ kéo dài 1 đến 2 ngày.

Smartwatch còn nhiều hạn chế

Nhiều nhà sản xuất quảng bá smartwatch về khả năng đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, đếm bước chân hay phát hiện bất thường sức khỏe. Tuy nhiên, các tính năng này phù hợp với mục đích theo dõi vận động cơ bản và không phải thiết bị y tế chuyên dụng vì dữ liệu thu thập có thể tồn tại sai số và không thể thay thế chẩn đoán từ bác sĩ hoặc thiết bị chuyên nghiệp. Vì vậy, người dùng cần hiểu rõ giới hạn thay vì đặt kỳ vọng quá cao.

Các dữ liệu sức khỏe được cung cấp từ smartwatch có thể chứa những sai sót ẢNH: REUTERS

Ở phân khúc phổ biến, smartwatch có giá từ 300 đến 800 USD, số tiền mà người dùng có thể dùng để mua một smartphone tầm trung cấu hình tốt hoặc đầu tư vào thiết bị phục vụ công việc hiệu quả hơn. Đặc biệt, smartwatch còn đòi hỏi bảo trì, thay dây, cập nhật phần mềm và sạc pin hằng ngày khiến tổng trải nghiệm phụ thuộc nhiều hơn vào hệ sinh thái và thói quen sử dụng cá nhân.

Thiết bị bổ sung hay nhu cầu thực sự?

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, thị trường smartwatch đang bước vào giai đoạn ổn định. Thiết bị vẫn phù hợp với nhóm người dùng yêu thích công nghệ, luyện tập thể thao hoặc muốn duy trì sự đồng bộ trong hệ sinh thái.

Dù vậy, với sự phát triển nhanh của smartphone và AI, nhiều tính năng cốt lõi của smartwatch không còn quá khác biệt. Với không ít người, họ chỉ xem đây là một màn hình bổ sung trên cổ tay, thay vì công cụ thiết yếu.

Việc có nên mua smartwatch hay không phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể. Nếu cần theo dõi vận động cơ bản và muốn truy cập nhanh thông báo, thiết bị này vẫn có giá trị. Nhưng nếu mục tiêu là tối ưu hiệu suất và giảm phụ thuộc vào màn hình, smartphone hiện nay đã đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu hằng ngày.