Sợ bị rớt, ứng viên quá tay thổi phồng CV xin việc và cái kết bất ngờ...

Đọc CV rất ấn tượng, nhưng...

Trong cuộc đua tìm việc ngày càng cạnh tranh, CV xin việc được bạn trẻ xem như tấm vé đầu tiên để bước vào vòng phỏng vấn. Vì sợ hồ sơ bị lướt qua chỉ sau vài giây, không ít ứng viên cố gắng làm CV nổi bật hơn.

Nguyễn Mỹ Ngọc (24 tuổi), ngụ tại đường 4, P.Thủ Đức (TP.HCM), chia sẻ cô từng rơi vào tình huống lúng túng khi phỏng vấn tại một công ty trên đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa (TP.HCM). Trong CV, Ngọc ghi có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Nhà tuyển dụng ban đầu khá ấn tượng với hồ sơ của cô. Tuy nhiên, khi được đề nghị giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, Ngọc bắt đầu lúng túng.

"Mình có học tiếng Anh, có thể đọc hiểu vài tài liệu cơ bản. Nhưng để nói trôi chảy trong buổi phỏng vấn thì mình chưa thật sự tự tin. Chỉ vì muốn CV nhìn sáng sủa hơn, mình đã ghi hơi quá so với khả năng thật", Ngọc kể.

Nhà tuyển dụng xem CV của ứng viên tại ngày hội việc làm ẢNH: AN VY

Theo Ngọc, khi bắt đầu tìm việc, cô thường nghe lời khuyên rằng ứng viên nên điều chỉnh CV theo từng mô tả công việc. Ban đầu, cô nghĩ đây là cách làm cần thiết vì mỗi vị trí có yêu cầu khác nhau. Nếu biết chọn lọc kinh nghiệm phù hợp, ứng viên sẽ có thêm cơ hội được nhà tuyển dụng chú ý.

Tuy nhiên, Ngọc cho rằng ranh giới giữa chỉnh CV cho phù hợp và thổi phồng CV khá mong manh. Nhiều ứng viên không hẳn cố tình "khai gian" ngay từ đầu mà họ chỉ muốn hồ sơ trông chỉn chu hơn để tăng cơ hội được gọi phỏng vấn.

"Khi đọc các yêu cầu tuyển dụng, mình cũng thấy áp lực vì sợ CV chưa đủ nổi bật. Có lúc mình chọn cách viết thêm vài kỹ năng chỉ biết sơ qua như quay dựng, thiết kế, tiếng Anh giao tiếp tốt,… Nhưng khi bị hỏi trực tiếp, mình mới thấy những dòng đó có thể làm khó mình", Ngọc tâm sự.

Sau lần phỏng vấn đó, Ngọc nói cô cẩn trọng hơn khi viết CV. Theo cô, hồ sơ xin việc có thể cần đẹp, nhưng trước hết phải đúng với năng lực thật.

Trần Thị Ngọc Bích (28 tuổi), ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long (TP.HCM), cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Bích cho biết cô được nhận vào làm sau khi "làm đẹp" CV. Tuy nhiên, công việc thực tế nhanh chóng cho thấy năng lực của cô chưa khớp với những gì đã ghi trong hồ sơ.

"Khi không làm được việc như kỳ vọng, mình rất áp lực và mất tự tin. 2 tháng thử việc trôi qua rất nặng nề nên mình quyết định xin nghỉ để tìm việc khác", Bích kể.

Phạm Hoài Nam (29 tuổi), ngụ đường 6, P.Linh Xuân (TP.HCM), cho biết anh từng nghĩ rằng làm CV ấn tượng hơn một chút sẽ giúp tăng cơ hội ứng tuyển. Theo Nam, nhiều tin tuyển dụng hiện nay yêu cầu khá nhiều kỹ năng. Vì vậy, ứng viên dễ có cảm giác nếu ghi đúng năng lực thật thì CV sẽ bị loại ngay từ vòng đầu.

"Những dòng mô tả được viết quá tay có thể giúp CV nổi bật hơn. Nhưng nếu được nhận vào làm, ứng viên sẽ chịu áp lực rất lớn vì năng lực đáp ứng công việc không đủ", Nam nói.

Ranh giới mong manh khi làm CV tìm việc

Từ thực tế tuyển dụng, chị Nguyễn Hoàng Ánh Nhi, chuyên viên đối ngoại của JobsGo, cho biết có không ít bạn trẻ thổi phồng CV khi xin việc. Một lỗi khá phổ biến là ghi nhận toàn bộ thành quả của dự án nhóm như thành tích cá nhân. Có bạn chỉ tham gia một phần nhỏ nhưng lại trình bày như người chịu trách nhiệm chính.

Theo chị Nhi, ranh giới giữa tối ưu và thổi phồng CV nằm ở tính trung thực của thông tin. Ứng viên có thể chọn lọc kinh nghiệm, sắp xếp lại nội dung và dùng cách diễn đạt rõ ràng hơn, nhưng không nên biến việc hỗ trợ thành phụ trách, biến biết sơ qua thành thành thạo, hay nhận toàn bộ công sức của một dự án tập thể về mình.

Các nhà tuyển dụng cho rằng trong quá trình tìm việc, ứng viên nên trình bày CV đúng với năng lực thật, thay vì "làm đẹp" hồ sơ quá mức ẢNH MINH HỌA: AN VY

"Với những nhân sự có kinh nghiệm tuyển dụng, các chi tiết này không khó để nhận ra. Khi phỏng vấn sâu, nhà tuyển dụng có thể hỏi về quy trình, vai trò, kết quả và cách xử lý tình huống trong dự án. Nếu ứng viên không thật sự nắm công việc, câu trả lời sẽ dễ lộ khoảng trống", chị Nhi cho biết.

Ông Nguyễn Nam Kha, đến từ Trung tâm The Design Council (TP.HCM), cho biết lỗi thường gặp của nhiều bạn trẻ khi làm CV là nói quá lên so với năng lực thật. Có bạn liệt kê nhiều dự án nghe rất hoành tráng, nhưng thực tế, vai trò của bạn trong dự án đó lại khá nhỏ.

"Cách khắc phục là hãy liệt kê đúng với năng lực thật sự của mình và chỉ rõ vai trò của bản thân trong từng dự án, hiệu quả công việc đạt được. Còn việc đánh giá, nhận xét hãy để người xem, tức nhà tuyển dụng, thực hiện", ông Kha nhấn mạnh.