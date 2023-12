Số ca bệnh hô hấp tăng mạnh tại nhiều bang ở Mỹ

Bản đồ cảnh báo mức độ nguy cơ bệnh hô hấp tại Mỹ, trong đó màu đỏ đậm là mức cao nhất CDC

Tờ New York Post ngày 13.12 đưa tin thành phố New York (bang New York, Mỹ) là một trong những điểm nóng ghi nhận tỷ lệ bệnh hô hấp gia tăng trong tháng này, trong khi cơ quan chức năng cảnh báo số ca bệnh gia tăng trên cả nước.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) trước đó cảnh báo về số ca Covid-19 nhập viện tăng 30%, trong đó tỷ lệ cao nhất là những bệnh nhân cao tuổi và trẻ em.

Covid-19 chỉ là một trong những bệnh hô hấp đang lây lan ở New York, cũng như tại hầu hết các bang phía nam và tây nam, cùng với California. Những điểm nóng này tập trung nhiều ca Covid-19, RSV (virus hợp bào hô hấp) và cúm mùa.

Các bang Georgia và South Carolina có tỷ lệ mắc các bệnh trên cao nhất.

"Tất cả những gì chúng ta đang nghe nói không phải là bất kỳ loại virus hay mầm bệnh mới nào, mà là những bệnh phổ biến theo mùa có lẽ sẽ xuất hiện cùng nhau", theo Đài ABC dẫn lời bác sĩ Philip Huang, giám đốc Cơ quan Y tế và Nhân sinh hạt Dallas.

"Các biện pháp phòng ngừa đều giống nhau, nếu bệnh thì ở nhà, rửa tay, ho vào tay áo, không dụi mắt mũi miệng, cập nhật lịch tiêm chủng", bác sĩ này khuyến cáo.

Số bệnh nhân nhập viện tại Mỹ do cúm cũng gia tăng, với tổng cộng 5.753 ca trên cả nước vào tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Các bệnh viện ở bang Washington khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang ở môi trường trong nhà để phòng bệnh.

Hồi tháng 10, bác sĩ Kristin Englund tại Phòng khám Cleveland đã dự báo về số ca bệnh hô hấp gia tăng, đồng thời nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để tự bảo vệ là ở nhà khi mắc bệnh, rửa tay và những vật dụng thường xuyên cầm nắm.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật về vắc xin, nhất là vắc xin Covid-19, do SARS-CoV-2 tiếp tục đột biến. Hiện CDC đang theo dõi biến thể phụ của Omicron là JN.1, chiếm khoảng 1/5 các ca nhiễm tại Mỹ.

Covid-19 tăng mạnh tại Malaysia

Trong một diễn biến khác, tờ The Straits Times đưa tin số ca Covid-19 ở Malaysia tăng lên 6.796 trong tuần từ ngày 26.11-2.12, so với 3.626 ca vào tuần trước đó.

Quan chức Bộ Y tế Malaysia Muhammad Radzi Abu Hassan cho biết tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 nhập viện, bao gồm các ca nghi mắc bệnh, chiếm 3,5/100.000 người.

Theo ông, 72,9% các biến thể đáng quan ngại được phát hiện đều là Omicron, trong khi Delta chiếm 26,2% và tỷ lệ còn lại là các biến thể Beta và Alpha.

"Cho đến nay, không có biến thể mới nào được phát hiện ở Malaysia và không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể lây truyền tại địa phương có khả năng lây nhiễm cao hơn hoặc gây bệnh nghiêm trọng hơn", ông cho biết.

Quan chức này nhấn mạnh rằng dù số ca Covid-19 gia tăng, tình hình ở Malaysia vẫn đặt dưới sự kiểm soát và không gây áp lực cho các cơ sở y tế.

"Sự gia tăng các trường hợp đã được ghi nhận trên toàn cầu. Bộ y tế sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và các biến thể, đồng thời chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra", ông cho biết.

Bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao, được khuyến cáo nên nhanh chóng tham khảo ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng trở nên nặng.

Những người có triệu chứng nên nghỉ ngơi tại nhà và tránh nơi đông người. Những người có triệu chứng và các nhóm có nguy cơ cao nên đeo khẩu trang nếu phải đến nơi công cộng.