Số ca Covid-19 cộng đồng ở Trung Quốc tiếp tục tăng, giữ phong tỏa nghiêm ngặt

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc hôm nay 1.1 thông báo có thêm 231 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong ngày 31.12.2021, tăng từ con số 195 được ghi nhận ngày trước đó, theo Reuters.

Trong số ca nhiễm mới có 175 ca nhiễm cộng đồng, tăng so với 166 ca được ghi nhận ngày trước đó. Trong số ca nhiễm cộng đồng có tới 174 ca được ghi nhận ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, tăng thêm 13 ca so với con số được ghi nhận trong ngày 30.12, nâng tổng số ca nhiễm nội địa ở thành phố này lên hơn 1.370 ca kể từ ngày 9.12.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Tây An tiếp tục tăng dù thành phố này bước vào ngày phong tỏa nghiêm ngặt thứ 10. Theo đó, người dân bị cấm ra khỏi nhà, ngoại trừ đi xét nghiệm Covid-19 và có một số việc cấp thiết được giới chức cho phép. Trong những ngày đầu phong tỏa, mỗi hộ còn được phép cử một thành viên ra ngoài mua nhu yếu phẩm 2 ngày một lần.





Hôm 31.12, Bloomberg đưa tin Trung Quốc đã phạt những người tìm cách trốn khỏi Tây An, trong khi Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan kêu gọi tăng cường đối phó ổ dịch tại đây. Bà Tôn chỉ đạo chính quyền địa phương cần có các biện pháp mạnh hơn và cải thiện kiểm soát cách ly.

Tính đến ngày 31.12.2021, tổng số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Trung Quốc đã tăng lên 102.314, thêm 15.243 ca so với 87.071 ca được ghi nhận đến ngày 31.12.2020, theo Reuters. Số ca Covid-19 tử vong ở Trung Quốc vẫn không đổi là 4.636 ca.