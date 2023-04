Số ca Covid-19 tăng nhanh ở Ấn Độ, Singapore bác bỏ thông tin về 'độc lực' XBB

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 19.4 thông báo ghi nhận 10.542 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, theo tờ Times of India. Tính đến ngày 20.4, tổng số ca đang bị bệnh tại Ấn Độ là 65.286, tổng số ca tử vong là 531.230 và tổng số ca nhiễm tính từ đầu dịch là hơn 44,8 triệu.



Tại thủ đô New Delhi có 1.767 ca nhiễm mới trong ngày 19.4, tăng lên so với 1.537 ca của ngày 18.4. Trong 24 giờ qua, thủ đô ghi nhận 6 ca tử vong liên quan Covid-19, mức cao nhất trong năm nay. Số liệu chính thức cũng cho thấy số ca mắc Covid-19 tại New Delhi đã tăng hơn 430% chỉ trong vòng 3 tuần gần nhất.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của bệnh nhân tại bệnh viện thành phố Srinagar, Ấn Độ ngày 10.4 AFP

Các chuyên gia y tế cho rằng biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron là tác nhân chính dẫn đến việc bùng phát số ca nhiễm Covid-19 hiện nay tại Ấn Độ.

Trước diễn biến này, văn phòng thủ tướng đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình và kiểm tra tình trạng sẵn sàng của hệ thống y tế để ứng phó với đợt bùng phát. Chánh thư ký thủ tướng P.K. Mishra đã chủ trì cuộc họp và nhấn mạnh tiếp tục duy trì chiến lược 5 lớp gồm xét nghiệm, theo dấu, điều trị, tiêm vắc xin và tuân thủ hành vi phù hợp để phòng bệnh.

Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới vẫn ở mức hơn 10.000 trong ngày thứ ba liên tiếp giữa lúc các biện pháp phòng ngừa được nới lỏng, theo hãng tin Yonhap.

Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 20.4 thông báo ghi nhận 14.094 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm thành 31.039.863. Bên cạnh đó, có thêm 9 ca tử vong, nâng số tổng lên thành 34.401 ca.

Hàn Quốc nới lỏng hầu hết quy định về Covid-19 vào tháng 3, gồm việc đeo khẩu trang trên hệ thống giao thông công cộng. Chính quyền nước này cũng có kế hoạch rút ngắn thời hạn cách ly bắt buộc từ 7 xuống còn 5 ngày.

WHO ra cảnh báo mới về Covid-19, Mỹ đề phòng biến thể XBB.1.16

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tính đến ngày 19.4, có 763,7 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu và 6,9 triệu ca tử vong. Mỹ vẫn là nước đứng đầu về số ca nhiễm và tử vong.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này đã có hơn 104,3 triệu ca nhiễm, hơn 1,12 triệu ca tử vong, số người đang trong bệnh viện điều trị là 10.917.

Số ca nhiễm hằng tuần tại Mỹ liên tục giảm dần từ cuối năm ngoái và tuần kết thúc vào ngày 12.4 có 101.437 ca. Mặc dù Tổng thống Joe Biden mới đây chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về Covid-19 nhưng bệnh này vẫn gây nguy cơ đối với hàng triệu người Mỹ.

Ngày 19.4, CDC khuyến cáo người từ 65 tuổi trở lên và người có hệ miễn dịch yếu nên tiêm thêm một liều tăng cường của vắc xin "lưỡng trị", có khả năng ngăn chặn biến thể gốc của virus và biến thể Omicron, theo The New York Times.

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) phê chuẩn loại vắc xin cập nhật này của các hãng Pfizer/BioNTech và Moderna. Việc khuyến cáo của CDC được coi là bước thủ tục hành chính cuối cùng. Đồng thời, Mỹ cũng thu hồi giấy phép đối với loại vắc xin cũ chuyên trị phiên bản gốc của virus.

Giờ đây, người chưa tiêm vắc xin chỉ cần tiêm một liều vắc xin cập nhật duy nhất thay vì tiêm hai liều như trước. Lý do là hầu hết người Mỹ được cho là đã hình thành mức độ miễn dịch nhất định do từng nhiễm Covid-19, nên không cần tiêm hai liều ban đầu.

Bên cạnh đó, người từ 65 tuổi trở lên có thể tiêm nhắc lần hai, cách mũi tiêm gần nhất tối thiểu 4 tháng. Người có hệ miễn dịch yếu có thể tiêm sau 2 tháng hoặc tùy theo tư vấn của bác sĩ.

Vắc xin lưỡng trị này nhắm đến biến thể gốc của virus gây Covid-19 cũng như các biến thể BA.4 và BA.5, chiếm ưu thế vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, hai biến thể này đang bị thế chỗ nhanh chóng bởi các biến thể mới, gồm XBB.1.5 (chiếm 78% số ca nhiễm tại Mỹ) và XBB.1.16 (chiếm 7%).

XBB.1.16 hay còn gọi là Arcturus đang được giới chức Mỹ theo dõi khi lây lan nhanh chóng. Từ khi được phát hiện lần đầu vào tháng 1, biến thể này hiện đã lan ra 29 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về mức độ nguy hiểm của XBB.1.16, WHO hiện xếp nó vào danh sách các biến thể đang được theo dõi, nghĩa là ít nghiêm trọng hơn các biến thể gây lo ngại hoặc đáng quan tâm.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Singapore ngày 19.4 đăng thông báo bác bỏ những thông tin cho rằng biến thể phụ XBB của Omicron có "độc lực" gấp 5 lần biến thể Delta, theo tờ The Straits Times. "Những dữ liệu quốc tế và địa phương cho thấy XBB gây bệnh nhẹ hơn Delta và không có tỷ lệ tử vong cao hơn. Các loại xét nghiệm Covid-19 hiện nay có thể phát hiện việc nhiễm bệnh, gồm các chủng XBB", Bộ Y tế Singapore cho biết.

Cơ quan này nói rằng hiện nay có nhiều chủng virus đang lây lan trong cộng đồng như XBB, XBB.1.5, XBB.1.9, XBB.1.16, XBB.2.3, BN.1, CH.1.1, nhưng không có chủng nào thể hiện ưu thế vượt trội.