Tin Covid-19 ngày 22.3: Mỹ cân nhắc thêm liều vắc xin lưỡng trị

Theo Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), vắc xin Covid-19 lưỡng trị gồm một thành phần nhằm ngăn chặn chủng virus ban đầu và một thành phần ngăn biến thể Omicron. Hai thành phần được kết hợp lại trong một liều vắc xin nên được gọi là lưỡng trị.



Hiện nay, Mỹ đã cấp phép tiêm mũi vắc xin lưỡng trị này như là liều tăng cường cho toàn bộ người từ 5 tuổi trở lên. Mũi tiêm này có thể được thực hiện ít nhất 2 tháng sau mũi tiêm gần nhất, hoặc 3 tháng sau khi bị nhiễm Covid-19.

Một người phụ nữ được tiêm vắc xin Covid-19 tại Los Angeles hồi tháng 1.2022 AFP

CNN ngày 21.3 dẫn nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ đang cân nhắc tiêm mũi vắc xin lưỡng trị thứ hai cho những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng. FDA đã cấp phép cho các loại vắc xin lưỡng trị của Moderna và Pfizer/BioNTech để sử dụng làm liều tăng cường.

Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thu thập cho thấy loại vắc xin được cập nhật giúp tăng cường khả năng bảo vệ. Theo đó, người được tiêm có nguy cơ tử vong thấp hơn 14 lần so với người không tiêm vắc xin và thấp hơn 3 lần so với người đã tiêm vắc xin nhưng chưa có liều tăng cường lưỡng trị.

Một nhóm chuyên gia cố vấn cho FDA về vắc xin hồi tháng 1 khuyến cáo loại bỏ vắc xin ngăn ngừa chủng virus ban đầu vì virus này không còn lưu hành nữa, thay vào đó sử dụng các liều lưỡng trị, kể cả cho người lần đầu tiêm chủng như trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Mặt khác, tuy vắc xin lưỡng trị hữu dụng nhưng dữ liệu mới gợi ý liều tiêm này cũng bị suy giảm khả năng bảo vệ theo thời gian. Cụ thể, trong hai tháng đầu tiên sau khi người trưởng thành tiêm liều tăng cường, tỷ lệ bảo vệ khỏi nguy cơ nhập viện vì Covid-19 là khoảng 50%, bên cạnh lớp bảo vệ còn lại từ những mũi tiêm trước.

Tuy nhiên, trong 4 tháng, lớp bảo vệ của liều vắc xin lưỡng trị giảm chỉ còn hơn 30%, theo dữ liệu của ủy ban cố vấn của CDC. Anh và Canada đã bắt đầu cho một số người tiêm liều vắc xin lưỡng trị thứ hai.

Trong khi đó tại Mỹ, mới chỉ có khoảng 54 triệu người (chưa đầy 1 trên 5 người đủ tiêu chuẩn) đã tiêm liều tăng cường lưỡng trị đầu tiên từ khi chính phủ triển khai chương trình này vào tháng 9.2022.

Tính đến ngày 21.3, có hơn 103,8 triệu người Mỹ đã nhiễm Covid-19, 1,12 triệu người tử vong và số người đang điều trị trong bệnh viện là 14.697. Số ca nhiễm mỗi tuần là 149.955, số ca tử vong mỗi tuần là 1.706 và số ca nhập viện trung bình mỗi ngày là 2.567. Cả 3 thông số này đều đang giảm dần so với đầu năm.