Số ca mắc, tử vong do sốt xuất huyết tăng cao

Năm 2025, TP.HCM ghi nhận tình hình SXH diễn biến gia tăng, với số ca mắc và tử vong đứng đầu cả nước. Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, toàn TP ghi nhận 69.386 ca mắc SXH, tăng gần 206% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, đã có 28 trường hợp tử vong, tăng 26 ca so với năm trước.

Dịch bệnh sốt xuất huyết tại TP.HCM năm 2025 gia tăng cao ẢNH: DUY TÍNH

Các phường, xã có số ca mắc SXH cao gồm: phường Dĩ An, Bình Dương, Bình Tân, Bình Hưng Hòa và xã Vĩnh Lộc. Diễn biến dịch cho thấy số ca mắc tăng liên tục từ tuần 23 - 33; giảm rõ trong giai đoạn triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (tuần 34 - 36), sau đó tăng trở lại từ tuần 37 và duy trì ở mức cao đến cuối năm, cao hơn trung bình 5 năm gần đây.

Trong công tác giám sát, TP.HCM đã lấy mẫu huyết thanh đạt 80,7% chỉ tiêu, ghi nhận 3 thể vi rút lưu hành là D1, D2 và D4; trong đó D2 chiếm ưu thế với 75,8%. Ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch như giám sát trung bình hơn 7.500 điểm nguy cơ mỗi tháng, phun hóa chất, diệt lăng quăng, truyền thông cộng đồng và tổ chức các tuyến điều trị. Xử phạt 74 trường hợp vi phạm do để phát sinh lăng quăng sau nhiều lần nhắc nhở.

Sở Y tế nhận định, năm 2026 nguy cơ SXH tiếp tục duy trì mức cao, nhất là đầu năm khi dịch cũ chưa giảm đã bước vào mùa dịch mới. Công tác phòng chống dịch tại tuyến cơ sở gặp khó khăn do biến động nhân sự sau sắp xếp lại hệ thống y tế và tình trạng thiếu, hư hỏng máy phun hóa chất. Ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu kiểm soát số ca mắc SXH và tử vong, khống chế kịp thời, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài trong năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước ghi nhận trên 181.000 ca mắc SXH, tăng 33% so với năm 2024 và 40 ca tử vong (tăng 17 ca).