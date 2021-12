Sợ cả Nhện và Covid-19, phim Việt rút khỏi rạp chiếu

Doanh thu bom tấn ngoại cũng phập phù

“Siêu bom tấn” Eternals (tựa Việt: Chủng tộc bất tử) từ Marvel Studios được chờ đợi dịp cuối năm, là tập phim quan trọng mở ra giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel, lấy mốc thời gian sau các sự kiện xảy ra ở Avengers: Endgame (2019), chiếu rạp Việt từ 3.12, được kỳ vọng “giải cứu rạp phim TP.HCM thoát khỏi cảnh đìu hiu”, nhưng đến nay sau 21 ngày chiếu, doanh thu chỉ đạt hơn 16 tỉ đồng.

Cũng theo số liệu của Box Office Việt Nam - đơn vị khảo sát phòng vé độc lập, các bom tấn chiếu từ 10.12 đến nay như Dune: Hành tinh cát chỉ thu về 2,9 tỉ đồng, Venom 2: Đối mặt tử thù được 9,8 tỉ đồng, Vùng đất câm lặng 2 đạt 2,4 tỉ đồng. Ma trận: Hồi sinh chiếu từ 17.12 thu về còn “thảm” hơn: chỉ 499 triệu đồng; Ám thuật: Xác sống săn mồi chiếu từ 17.12 thu được 534 triệu đồng. Hố sâu tử thần chiếu từ 3.12 có doanh thu 474 triệu đồng. Shang-Chi và huyền thoại thập luân chiếu từ 26.11 thu được 7,1 tỉ đồng. Black Widow: Góa phụ đen chiếu từ 19.11 thu được 3,4 tỉ đồng; The Medium: Âm hồn nhập xác cũng chiếu từ 19.11 đạt 5,2 tỉ đồng…

“Doanh thu cụ thể của từng phim ngoại có thương hiệu đình đám đã thực sự khiến nhà rạp và giới quan sát thị trường điện ảnh trong nước giật mình, khi thấp hơn rất nhiều so với thời trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19”, bà Bích Liên, chủ rạp Mega GS, chia sẻ.

Trong số các bom tấn ngoại đang chiếu rạp, chỉ có mỗiSpider-Man: No Way Home (tựa Việt: Người nhện - Không còn nhà) có doanh thu được xem là “thắng lớn” ở thời điểm này với 49 tỉ đồng (tính đến chiều 24.12) sau 1 tuần công chiếu, từ 17.12. Phim đang phủ sóng với số suất chiếu tới 95% toàn thị trường rạp. Chị Thanh Huyền, đại diện truyền thông của Galaxy, cho biết: “Đây cũng là con số vượt kỳ vọng của nhà phát hành trong bối cảnh đại dịch: chỉ 119/220 số rạp trên cả nước - đa số ở TP.HCM - hoạt động với lượng ghế hạn chế”.





Phim Việt rút lui

Theo như lịch đã ấn định ngày khởi chiếu trước đây, phim Việt ra rạp dịp Noel sẽ có Bóng đè (của đạo diễn Lê Văn Kiệt, chiếu ngày 24.12); giao thừa - Tết dương lịch có Bẫy ngọt ngào (đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư) và Rừng thế mạng (đạo diễn Trần Hữu Tấn) cùng chiếu ngày 31.12.

Thế nhưng hiện tại có 2 phim Việt đã rút khỏi đường đua. Phim Bóng đè có Quang Tuấn, Mai Cát Vi... tham gia do lo ngại “bị Nhện đè” (sức hút của Spider-Man: No Way Home) và nhận thấy rạp chưa ổn định lượng khán giả đến xem phim, nên đã chọn dời tiếp đến 30.4.2022 mới trở lại rạp. Phim Bẫy ngọt ngào cũng e dè đụng bộ phim về điệp viên 007 có tên No Time to Die (Không phải lúc chết) nên chủ động chọn thời điểm khác, có thể sẽ chiếu vào 14.2 tới. Nhà sản xuất Minh Hằng cho biết: “Lý do lớn hơn nằm ở sự trồi sụt lượng khán giả đến rạp. Thêm nữa, biến chủng Covid-19 mới xuất hiện, và rạp ở một số tỉnh thành lớn vẫn chưa mở cửa”.

Như vậy, trong dịp Tết dương lịch sắp tới chỉ còn 1 phim Việt “tiên phong” trở lại rạp vào 31.12 là Rừng thế mạng của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Trả lời câu hỏi vì sao Rừng thế mạng quyết tâm ra rạp, nhà sản xuất phim Hoàng Quân cho biết: “Nếu bỏ qua dịp tết Tây thì chỉ còn cơ hội vàng là Tết Nguyên đán, dịp 14.2, 8.3, 30.4; và tất cả dịp này đều đã có phim Việt lẫn phim ngoại khác đặt trước. Mỗi bộ phim sẽ có một số phận, và tôi tin khán giả sẽ ủng hộ bộ phim Việt duy nhất ra rạp dịp này. Tôi tin sự thắng lợi của Spider-Man: No Way Home sẽ khiến khán giả đến rạp thấy được môi trường rạp đang an toàn, công tác phòng chống dịch tốt. Dịp lễ mọi người thường ra đường và rạp chiếu là một lựa chọn tối ưu của giới trẻ. Dù không có ngôi sao phòng vé, nhưng chúng tôi tin chất lượng tốt sẽ giúp phim này chiến thắng ở rạp Việt”.