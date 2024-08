Số ca tử vong do nắng nóng ở Mỹ tăng 117%

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu ghi chép của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, các nhà nghiên cứu phát hiện ra có 2.325 ca tử vong do nắng nóng vào năm 2023, tăng 117% so với 1.069 trường hợp vào năm 1999.

Thời tiết nắng nóng liên tục phá kỷ lục nhiệt độ tại Mỹ ẢNH: REUTERS

Theo tờ The Guardian, năm 2023, thế giới trải qua nhiệt độ trung bình nóng nhất kể từ năm 1850. Còn ở Mỹ, 15 kỷ lục nhiệt độ cao đã bị phá vỡ kể từ đầu năm 2024. Các tác giả của nghiên cứu cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời, thì con số tử vong do nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng và kéo dài.