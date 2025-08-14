'So găng' Tecno Pova 7 và Nubia Neo 3: đâu là lựa chọn cho game thủ eSports?

Trong phân khúc điện thoại dưới 5 triệu đồng, Tecno Pova 7 và Nubia Neo 3 5G nổi lên như hai lựa chọn tiêu biểu cho nhóm người dùng yêu thích trải nghiệm chơi game di động, đặc biệt là các dòng game eSports phổ biến. Cả hai đều sở hữu cấu hình tương đương, màn hình 120Hz, pin dung lượng lớn và chip xử lý tầm trung.

Tuy nhiên, khi đi vào chi tiết, những khác biệt nhỏ trong thiết kế và tính năng lại có thể tạo nên khoảng cách lớn về trải nghiệm, nhất là với game thủ có yêu cầu cao về thao tác và độ phản hồi.

Thiết kế và các yếu tố gaming

Ở phương diện thiết kế, cả hai mẫu smartphone này đều có mặt lưng nổi bật, với cụm camera đặt lệch cùng những đường vân mạnh mẽ. Tuy nhiên, Nubia Neo 3 hướng tới game thủ nhiều hơn với hệ thống đèn RGB tích hợp cùng hiệu ứng ánh sáng khi sạc và chơi game. Màu sắc đen và trắng trên Nubia cũng có phần thời thượng, tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ đặc trưng của một thiết bị chơi game.

Cả hai mẫu máy đều mang thiết kế đậm chất game thủ, phù hợp cho giới trẻ ẢNH: KHẢI MINH

Trong khi đó, Tecno Pova 7 có phần trung tính hơn. Thiết kế mặt lưng bóng, cụm camera 3 vòng tròn đặt sát nhau tạo nên vẻ ngoài gọn gàng, nhưng chưa thực sự mang hơi hướng gaming rõ nét. Bù lại, Pova 7 có khả năng chống nước IP64 nhỉnh hơn mức IP54 của Nubia Neo 3 – một chi tiết nhỏ nhưng hữu ích trong một số điều kiện sử dụng thực tế.

Cả hai mẫu máy đều dùng màn hình lớn khoảng 6.8 inch, tấm nền LCD và tần số quét 120Hz. Tuy nhiên, Pova 7 có độ phân giải nhỉnh hơn (1080 x 2392), trong khi Nubia Neo 3 là 900 x 2030. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy màn hình của Nubia Neo 3 sáng hơn Tecno Pova 7 dù rằng độ phân giải nhỏ hơn.

Trên cùng 1 video, hình ảnh từ Nubia Neo 3 (dưới) có độ sáng cao hơn Tecno Pova 7 (trên) ẢNH: KHẢI MINH

Phần cạnh bên của Nubia Neo 3 nổi bật với thiết kế phím nguồn và cảm biến vân tay lý màu đỏ, đồng thời tích hợp hai vùng trigger cảm ứng ở hai đầu. Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ đậm chất game thủ mà còn tối ưu hóa thao tác cầm ngang khi chơi, tạo cảm giác tương tự tay cầm console.

Về độ mỏng, cả hai mẫu điện thoại đều tương đồng nhưng Neo 3 nổi bật hơn với nút nhấn màu đỏ ẢNH: KHẢI MINH

Trong khi đó, Tecno Pova 7 giữ kiểu thiết kế cạnh viền đơn giản và phẳng, không có điểm nhấn đặc biệt nào ngoài khe SIM. Dù vậy, thiết kế này vẫn đảm bảo sự chắc chắn khi cầm trên tay, nhưng rõ ràng là thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ trải nghiệm gaming chuyên sâu như trên đối thủ đến từ Nubia.

Hiệu năng và tối ưu game: Nubia Neo 3 đi sâu vào trải nghiệm eSports

Về mặt phần mềm, cả hai thiết bị đều tích hợp không gian chơi game riêng biệt gọi là Game Space. Tính năng này cho phép người dùng tùy chỉnh hiệu suất của điện thoại, chặn thông báo và tập trung vào trò chơi. Giao diện Game Space trên Nubia Neo 3 có thêm nhiều ưu điểm là thiết lập vị trí 2 nút trigger và hiển thị chi tiết các thông số như FPS, CPU, GPU, RAM thời lượng pin còn lại – những yếu tố quan trọng trong thi đấu hoặc luyện tập cường độ cao.

Giao diện Game Space trên cả hai máy đều khá nổi bật và mang phong cách riêng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi đánh giá bằng công cụ Antutu, Nubia Neo 3 đạt 467.994 điểm, nhỉnh hơn Tecno Pova 7 (khoảng 441.000 điểm). Bên cạnh đó, trong suốt quá trình chơi game, Nubia Neo 3 giữ mức nhiệt CPU chỉ khoảng 40 độ C và pin ở mức 36–37 độ C, cho thấy khả năng kiểm soát nhiệt rất tốt.

Nubia Neo 3 5G đạt gần 468.000 điểm AnTuTu, nhỉnh hơn Tecno Pova 7 khoảng 6% trong bài kiểm tra hiệu năng Antutu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm cộng lớn nhất của Nubia là việc trang bị 2 trigger vật lý (cảm ứng chạm) đặt cạnh viền phải, cho phép người chơi thao tác giống như tay cầm chơi game. Đây là yếu tố nổi bật mà Tecno Pova 7 hoàn toàn không có. Trong các game FPS như PUBG Mobile, trigger này giúp tách biệt thao tác bắn và ghìm tâm giữa hai ngón tay (trỏ và cái), thay vì dồn cả hai thao tác vào một điểm chạm như thường lệ.

Khi chơi các tựa game như PUBG Mobile hay Free Fire, cả hai máy đều duy trì FPS ổn định ở mức 45–60 khung hình/giây. Tuy nhiên, nhờ trigger vật lý, Nubia Neo 3 mang lại trải nghiệm bắn chính xác và phản xạ nhanh hơn — điều mà Tecno không thể thay thế bằng bất kỳ giải pháp phần mềm nào.

Nubia Neo 3 cho phép thao tác 4 ngón tay linh hoạt nhờ các trigger vật lý, không bị che màn hình như Tecno Pova 7 khi chơi game FPS

ẢNH: KHẢI MINH

Với game nặng hơn như Genshin Impact, cả hai thiết bị đều không lý tưởng ở thiết lập cao, nhưng vẫn có thể chơi ổn định nếu giảm hiệu ứng. Riêng với các game chiến thuật như AFK Journey hoặc Clash Royale, Nubia Neo 3 thậm chí đạt mức 90fps ở thiết lập tối ưu.

Thời lượng pin và tốc độ sạc: Tecno chiếm ưu thế

Nếu như Nubia Neo 3 tập trung vào hiệu năng và trải nghiệm gaming thuần túy thì Tecno Pova 7 lại là lựa chọn lý tưởng cho những ai đề cao thời lượng sử dụng và khả năng sạc nhanh. Với viên pin dung lượng lên đến 6.000mAh, máy hoàn toàn có thể duy trì các phiên chơi game kéo dài, xem video hoặc lướt mạng xã hội suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc cắm sạc.

Trải nghiệm thực tế cho thấy Tecno có thể đạt tới hơn 7 giờ chơi game liên tục ở thiết lập đồ họa trung bình, điều mà Nubia Neo 3 khó lòng theo kịp với viên pin 5.000mAh. Không chỉ dừng ở dung lượng, tốc độ sạc của Tecno cũng gây ấn tượng mạnh khi hỗ trợ sạc nhanh 70W, rút ngắn đáng kể thời gian chờ giữa các trận đấu. Ngược lại, Nubia Neo 3 chỉ hỗ trợ sạc tối đa 33W – tương đương với các mẫu điện thoại phổ thông hiện nay.

Đánh giá chung

Nếu ưu tiên thời lượng pin dài, Tecno Pova 7 là lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là trải nghiệm game mượt, phản xạ nhanh và đề cao trải nghiệm eSports như trigger vật lý, giao diện tối ưu Game Space, thì Nubia Neo 3 5G mới là thiết bị phù hợp hơn, đặc biệt với các tựa game đòi hỏi thao tác phức tạp như PUBG Mobile hay Free Fire.

Trong cùng tầm giá dưới 5 triệu đồng, Nubia Neo 3 đang là lựa chọn hiếm hoi mang lại trải nghiệm gaming gần với các mẫu máy chuyên nghiệp hơn mà không cần chi thêm hàng triệu đồng cho các dòng gaming phone cao cấp.