Sở GD-ĐT Đắk Lắk bác tin nam sinh dùng AI gian lận thi cử

Ngày 13.7, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết nội dung lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một nam sinh Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh (xã Ea Drăng) sử dụng điện thoại trong phòng thi để gian lận thi cử là sai sự thật.

Theo vị lãnh đạo, sau khi bài viết xuất hiện trên mạng xã hội, gia đình nam sinh đã đến cơ quan công an trình báo và đề nghị làm rõ vụ việc. Sau đó, người đăng tải bài viết đã chủ động gỡ nội dung và gửi lời xin lỗi gia đình nam sinh.

"Trường hợp phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình thi cử, học sinh cần phản ánh trực tiếp đến Sở GD-ĐT hoặc cơ quan chức năng", vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẳng định thông tin nam sinh sử dụng điện thoại và AI để gian lận thi cử là sai sự thật ẢNH: T.X

Liên quan đến vụ việc, đại diện Ban giám hiệu Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng chỉ là suy diễn, không có căn cứ. Người đăng bài tố cáo là một nữ sinh đang học tại trường.

Nhà trường đã mời học sinh cùng người thân của cả hai bên đến làm việc. Qua xác minh, không phát hiện bất kỳ hành vi gian lận thi cử hay vi phạm quy chế thi nào. Nữ sinh đã trực tiếp xin lỗi nam sinh, thừa nhận do bồng bột, suy nghĩ chưa thấu đáo và chịu "áp lực về điểm số" nên đã đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo đại diện Ban giám hiệu Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh, Đ. là học sinh có thành tích học tập tốt, điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 đạt 8,5 điểm. Do đó, việc nam sinh đạt 9,75 điểm môn tiếng Anh không phải là điều bất thường. Trong khi đó, nữ sinh đăng bài tố cáo cũng là một học sinh xuất sắc của trường và thi môn tiếng Anh đạt 7,75 điểm.

Trước đó, ngày 10.7, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết tố cáo nam sinh Đ. sử dụng điện thoại và AI để giải đề trong kỳ thi môn tiếng Anh. Nội dung này đã gây xôn xao dư luận và được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Sau khi thông tin lan truyền, anh trai của nam sinh Đ. đã lên tiếng phản bác. Người này cho biết bản thân đã đưa em đi thi và giữ điện thoại của em trong suốt thời gian diễn ra bài thi.

Anh cho biết mình là giáo viên tiếng Anh, trực tiếp kèm cặp em trai nên hiểu rõ năng lực học tập của em và khẳng định em không hề gian lận.