Sở GD-ĐT TP.HCM có những quy định cấm nào với các đơn vị cung cấp thực phẩm?

Theo chỉ đạo của ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, người đứng đầu trường học chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn và cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căn tin trong trường học phải bảo đảm an toàn theo quy định, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Sử dụng nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn, đảm bảo kiểm soát nguồn gốc thực phẩm sử dụng tại các bếp ăn, căn tin trường học. Nguồn thực phẩm phải đạt các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các chứng nhận quốc tế khác về an toàn thực phẩm.

Sở GD-ĐT nghiêm cấm các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học. Có các giải pháp tự kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn, căn tin trong trường học.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em, học sinh để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.





Ngoài việc giao trách nhiệm về đảm bảo nguồn gốc của thực phẩm vào trường học thì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở GD-ĐT phối hợp Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM tiến hành 12 buổi tập huấn chuyên đề. Mỗi lớp tập huấn có khoảng 200-250 người tham gia là chuyên viên y tế trường học của phòng GD-ĐT, nhân viên y tế của trường học có bếp ăn tập thể, tổ chức suất ăn công nghiệp.

Nội dung tập huấn tập trung vào quy định về điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, các biện pháp phòng chống và xử lý ngộ độc thực phẩm; cùng video clip diễn tập và điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm.