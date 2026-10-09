Sợ giáp tết vé về quê đắt, nhiều người tranh thủ chốt vé từ tháng 10

Người trẻ đã "chốt tết" từ tháng 10

Chốt xong vé tết của ba mẹ con hôm 7.10, chị Ngô Thị Ánh Tuyết (34 tuổi), khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P.Tân Hưng, TP.HCM mới thở phào nhẹ nhõm. Tổng giá vé máy bay khứ hồi của ba mẹ con từ TP.HCM về Nghệ An hết 22 triệu đồng. "Đặc thù công việc nên chưa biết chồng mình có về được không. Có chồng về thì vui hơn chứ 3 mẹ con thì cũng buồn", Tuyết tâm sự.

Ánh Tuyết thở phào sau khi chốt vé tết thành công cho gia đình ẢNH: NVCC

Với người trẻ xa quê như Tuyết, "chốt vé" không đơn thuần là mua một phương tiện di chuyển mà như chốt một cuộc hẹn với gia đình sau thời gian dài xa cách. "Mình mua sớm còn nhiều vé, vị trí, giờ bay đẹp và giá cũng mềm hơn so với về sát ngày. Năm ngoái mình cũng mua trước, có ông xã mình sát tết mới mua nên giá vé gần gấp đôi, 5-6 triệu đồng/chiều", Ánh Tuyết chia sẻ.

Nguyễn Hoài Anh (đường Nguyễn Gia Trí, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) chọn vé tàu tết về Quảng Ngãi từ vài ngày trước. Nhà có 2 bé nhỏ dưới 5 tuổi, thuộc diện miễn phí vé khi đi tàu nên vợ chồng cô mua 2 vé giường nằm để tiết kiệm chi phí. "Riêng tiền vé tàu về của gia đình đã gần 8 triệu đồng. Nhà mình chốt sớm cho yên tâm", Hoài Anh kể.

Chị Nguyễn Thị Thêu, chủ phòng vé Nguyễn Thêu (đường Thạnh Xuân 25, P.Thới An, TP.HCM), cho biết tính đến tối 7.10, đại lý đã bán 21 vé máy bay phục vụ nhu cầu về quê dịp Tết Nguyên đán 2027. Những chặng được khách đặt sớm chủ yếu là TP.HCM - Hà Nội và TP.HCM - Vinh.

Chị Thêu nói: "Vé máy bay tết không rẻ. Những người mua sớm thường là người đã xác định sẽ về quê ăn tết. Họ tranh thủ đặt trước để có thể chọn giờ bay, hãng hàng không phù hợp và hạn chế nguy cơ phải đi vào những khung giờ bất tiện, hạn chế trễ chuyến".

Số lượng vé tàu Tết dần cạn dù mới đầu tháng 10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo chị Thêu, những chuyến bay ngắn thường hết vé sớm hơn như TP.HCM đến Đồng Hới, Huế, Quảng Nam... Hơn 10 năm bán vé máy bay, chị Thêu nói thêm các hãng có thể tiếp tục bổ sung chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp tết. Tuy nhiên, những chuyến tăng cường thường có giờ bay không thuận tiện, có thể rơi vào đêm khuya hoặc sáng sớm, "Khách mua sớm sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Hành khách không nên chỉ nhìn vào giá vé mà cần tính tổng chi phí, gồm cả hành lý nếu có nhu cầu mang nhiều đồ về quê", chị Thêu chia sẻ.

"Cố gắng lên, còn hơn 80 ngày nữa là tết!"

Nhìn những tờ lịch mỏng dần trên tường, Nguyễn Thị Duyên (23 tuổi, đường Tô Hiến Thành, P.Hòa Hưng, TP.HCM) không giấu được háo hức. Duyên nhẩm tính còn hơn 80 ngày nữa là hết năm 2026, Tết dương lịch đang đến gần, khoảng 120 ngày nữa là Tết Nguyên đán 2027. "Nhanh quá vậy là sắp hết 1 năm rồi. Tôi mong tết để về nhà gặp mẹ và em gái", Duyên nói.

Những ngày tháng 10, người trẻ nôn nao nhớ tết ẢNH MINH HOẠ: THANH ĐA

Vào TP.HCM lập nghiệp, Duyên sống cùng anh chị, mỗi ngày cô chạy xe máy hơn 20 km đến nơi làm việc. Cuộc sống hối hả, quãng đường đi làm vốn đã xa lại thường xuyên gặp cảnh ùn tắc, ngập nước những ngày gần đây khiến cô nhiều lần mệt mỏi. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên, cô gái Hà Nội dần thích nghi với nhịp sống mới.

Duyên tập dậy từ 6 giờ 30, có hôm 7 giờ sáng đã rời nhà để hòa vào dòng người đến công ty. "Hôm nào trời mưa, tôi sẽ ở lại công ty muộn hơn một chút để tránh ngập, tắc đường. Cố gắng lên, còn hơn 80 ngày nữa là tết", Duyên chia sẻ.

Những con đường rợp cờ hoa ngày cận tết ở TP.HCM ẢNH: THANH ĐA

Khi còn nhỏ, người ta mong tết vì quần áo mới, lì xì. Khi lớn lên, nhiều người lại mong tết đơn giản vì đó là lúc được trở về nhà, về bên gia đình. Bùi Quang Bình (32 tuổi) nhân viên ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (63 Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hoà, TP.HCM), cho biết những tháng cuối năm thường là giai đoạn công việc bận rộn khi anh và đồng nghiệp phải hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, tổng kết kết quả của năm.

Ở tuổi 32, điều Bình mong chờ nhất mỗi dịp tết cũng dần trở nên giản dị, anh chỉ muốn dành thời gian bên gia đình. "Tết mình chỉ mong về bên gia đình. Mong lắm, nên càng phải chăm chỉ, làm tốt công việc của mình", Bình nói.