Sở hữu kim cương, siêu xe, biệt thự, nhan sắc mặn mà, Lý Nhã Kỳ thiếu gì?

Trong dịp xuân Nhâm Dần, Lý Nhã Kỳ - nữ đại sứ du lịch không chia sẻ siêu xe, kim cương, biệt thự hay gia sản cùng quan hệ khủng tầm quốc tế mà cô chia sẻ bộ ảnh với áo dài và váy yếm vô cùng cuốn hút và nóng bỏng. Trong gam đỏ - tông màu nổi bật của tết, người đẹp khoe làn da trắng sứ, mịn màng và vóc kiều nóng bỏng dưới các đường cắt xẻ táo bạo của trang phục.

Chịu trở lại truyền thông hơn giai đoạn kế tiếp trước đó, người đẹp gốc Vũng Tàu chia sẻ: “Cuối năm 2021 vừa qua, Lý Nhã Kỳ đầu tư, sản xuất series talk show Trà chiều với mợ chảnh trên kênh YouTube, quy tụ khách mời là những người bạn thân như: ca sĩ Hồ Quang Hiếu, Phương Vy, Vũ Hà, nhà thiết kế Đỗ Long, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như... Lần này ra mắt talkshow cũng là lời khẳng định của Lý Nhã Kỳ về việc sẽ hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”.

Trong hai bộ ảnh vừa tung ra trước truyền thông, người đẹp sinh năm 1982 được đánh giá khá cao. Ngoài việc các fans cùng những người theo dõi cô bất ngờ hoàn toàn về sắc vóc trẻ trung thì việc cô sánh vai với một “nam nhân” lạ mặt cũng đặt nhiều dấu chấm hỏi, ngỡ ngàng. Bởi trước đó, hơn một lần cô đã từng chia sẻ với báo giới về “nỗi niềm” cô đơn, từng trải qua một số mối tình nhưng hiện nay vẫn lẻ bóng. Thậm chí, cô còn bày tỏ nhiều người đàn ông thiếu tự tin trước cô bởi sau lưng cô là cả một khối tài sản khủng…





“Nam nhân” thực ra là rapper Wowy. Đây là lần kết hợp hiếm hoi của cả hai. Do vậy mà không thể không có sự bất ngờ, nhất là trong những shoot hình hai người kề vai, sát cánh và “trình diễn” hết sức tình tứ.

Và kết luận lại câu chuyện đầu xuân của người đẹp nổi danh về sự giàu có, sang chảnh bậc nhất Sài Thành này chính là tiền, kim cương, siêu xe, siêu biệt thự không thiếu, nhan sắc hack tuổi vô đối thì bóng kiều có vẻ như vẫn đơn côi, thiếu một bóng dáng nữa sánh bước đi về...



Ảnh: Joyce Nguyen

Stylist: Trang Nhẹ Nhàng

Trang điểm & làm tóc: Quân Nguyễn + Pu Lê

Nail: Kelly Pang Nail

Ánh sáng: Nguyen Duy

Trang phục: NTK Nguyễn Minh Tuấn, Nguyen Tung Chinh, Linh Phung, Trần An Vi, Cici, Elpis, White Plan by Ha Thanh Viet

Giày: XT By Nguyen Doan Yen Xuan

Phụ kiện: Mosef, Riri Warehouse

Trợ lý: Tấm, Vân Anh, Bee