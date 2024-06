Sở hữu xe Toyota dễ dàng hơn với các chính sách ưu đãi trong tháng 6

Cơ hội sở hữu xe Toyota dễ dàng hơn

Khép lại tháng 5, Toyota tiếp tục dẫn đầu doanh số thị trường ô tô Việt Nam với 5.496 xe giao đến tay khách hàng (bao gồm Lexus). Trong đó, Corolla Cross, Vios, Veloz Cross và Yaris Cross vẫn là trụ cột doanh số. Điều này đã cho thấy, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng của hãng và đại lý đã mang lại kết quả tích cực.

Tháng 5.2024, chính sách ưu đãi lãi suất vay 0%/năm hoặc tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói Vàng là một trong những lý do giúp bộ đôi xe đa dụng Veloz Cross và Avanza Premio gia tăng doanh số. Cụ thể, 604 xe Veloz Cross đã được giao đến tay người dùng Việt, tăng 115% so với tháng 4. Nhằm tiếp tục mang cơ hội sở hữu xe đa dụng 7 chỗ ngồi đến gần hơn với đông đảo khách hàng, Toyota Việt Nam gia hạn chương trình ưu đãi đến hết tháng 6. Theo đó, khi mua xe Veloz Cross, Avanza Premio, khách hàng được lựa chọn ưu đãi lãi suất vay hoặc 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói Vàng.

Không dừng lại ở đó, hãng xe Nhật còn gia tăng lợi thế cho mẫu sedan "quốc dân" Vios với chính sách ưu đãi lãi suất 0%/năm, cố định trong 6 tháng đầu. Ngoài ra, khi mua các mẫu xe khác của hãng hiện được phân phối tại Việt Nam, khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi 1,99%/năm, cố định trong 6 tháng đầu.

Thông qua chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong tháng 6, khách hàng sẽ cơ hội dễ dàng sở hữu xe Toyota trong dịp hè 2024 và sẽ mang lại doanh số ấn tượng cho hãng xe Nhật giai đoạn giữa năm.

Veloz Cross và Avanza Premio - lựa chọn phù hợp cho gia đình Việt

Theo chia sẻ từ hãng, phần lớn khách hàng lựa chọn Veloz Cross và Avanza Premio nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình. Sau hơn 2 năm ra mắt thị trường, Veloz Cross đã chinh phục 25.522 khách hàng Việt. Mẫu B-MPV của Toyota thường xuyên lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường và nằm trong top doanh số của phân khúc.

Mẫu xe này đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của Toyota tại Việt Nam, đổi mới từ ngôn ngữ thiết kế, trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn nhằm mang đến giải pháp di chuyển toàn diện cho khách hàng Việt. Veloz Cross không kém cạnh bất kỳ đối thủ nào trong phân khúc khi sở hữu thiết kế góc cạnh và cá tính. Sự đa dạng về tiện nghi như chế độ gập ghế dạng sofa, màn hình giải trí 9inch, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử kết hợp auto hold,... khiến khách hàng dần xóa bỏ quan niệm "xe Toyota nghèo tiện ích".

Trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với hàng loạt các tính năng hỗ trợ người lái và mang đến hành trình di chuyển an tâm hơn như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, giúp Veloz Cross trở thành mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc.

Từ tháng 3.2024, hãng Nhật áp dụng chính sách giá bán mới, giảm từ 20 - 38 triệu đồng (tùy phiên bản) với Veloz Cross. Đây cũng được xem là một trong những yếu tố thu hút khách hàng. Ở tầm giá dưới 600 triệu đồng, Avanza Premio là mẫu xe 7 chỗ lý tưởng cho các gia đình khi sở hữu thiết kế mạnh mẽ và hiện đại, không gian rộng rãi, tiện nghi cùng các trang bị an toàn tiêu chuẩn.

Với tác phong chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, giải quyết thủ tục đơn giản và nhanh chóng, khách hàng an tâm sở hữu những mẫu xe chất lượng đến từ thương hiệu Toyota.