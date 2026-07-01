So Ji Sub tái xuất, phim mới lập kỳ tích

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, So Ji Sub đang có màn tái xuất đầy ấn tượng với Agent Kim Reactivated (tạm dịch: Đặc vụ Kim tái khởi động). Không chỉ ghi điểm nhờ những màn hành động dồn dập, tác phẩm còn tạo hiệu ứng tích cực về tỷ suất người xem, trở thành một trong những phim truyền hình Hàn Quốc nổi bật nhất thời điểm hiện tại.

Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của Agent Kim Reactivated đạt khoảng 9,5% rating toàn quốc. Chỉ sau một tập phát sóng, con số này đã tăng vọt lên 15,7%, giúp bộ phim dẫn đầu khung giờ phát sóng và trở thành tác phẩm đầu tiên của SBS trong năm 2026 vượt mốc 15% rating. Theo Soompi, đây cũng là bộ phim của đài SBS chạm cột mốc này nhanh nhất trong vòng 5 năm, kể từ The penthouse 3 (2021).

So Ji Sub vào vai một người cha buộc phải tái xuất với thân phận đặc vụ để giải cứu con gái Ảnh: Cắt từ phim Agent Kim reactivated

Thành tích trên được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh truyền hình Hàn Quốc nhiều năm qua chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng trực tuyến. Chính vì vậy, việc một bộ phim mới chỉ sau hai tập đã nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả được giới chuyên môn đánh giá là hiện tượng đáng chú ý.

Màn tái xuất đúng sở trường của So Ji Sub

The Korea Times nhận định, So Ji Sub đã trở lại đúng với sở trường của mình là dòng phim hành động, nhưng lần này kết hợp thêm yếu tố tình cảm gia đình. Nam diễn viên vào vai Kim Do Hyun, cựu đặc vụ sống ẩn danh dưới thân phận một nhân viên ngân hàng bình thường. Cuộc sống yên ổn của anh bị đảo lộn khi con gái mất tích, buộc anh phải kích hoạt lại những kỹ năng chiến đấu từng chôn vùi trong quá khứ.

Trong buổi họp báo ra mắt phim, So Ji Sub cho biết anh bị hấp dẫn bởi hình tượng một người cha bình thường nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con. Nam diễn viên cũng dành nhiều thời gian chuẩn bị cho các cảnh hành động nhằm mang đến cảm giác chân thực thay vì chỉ tạo hiệu ứng mãn nhãn.

Không chỉ So Ji Sub, ê kíp sản xuất cũng đặt nhiều kỳ vọng vào việc cân bằng giữa yếu tố hành động và cảm xúc. Phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Manager Kim, vốn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Hàn Quốc. Chính vì vậy, áp lực dành cho phiên bản truyền hình không hề nhỏ.

Những phân cảnh hành động của So Ji Sub được truyền thông Hàn Quốc và khán giả đánh giá cao Ảnh: cắt từ phim Agent Kim reactivvated

Sau khi lên sóng, nhiều tờ báo Hàn nhận định bộ phim đã phần nào đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Các cảnh truy đuổi, cận chiến và sử dụng vũ khí được dàn dựng với nhịp độ nhanh, trong khi mối quan hệ cha con được khai thác như sợi dây cảm xúc xuyên suốt tác phẩm.

Chuyên trang truyền hình Decider cũng đánh giá Agent Kim Reactivated không đơn thuần đi theo mô típ "người đàn ông bình thường che giấu quá khứ đặc vụ", mà dành nhiều thời lượng để xây dựng nhân vật trước khi đẩy câu chuyện vào cao trào. Theo chuyên trang này, So Ji Sub tạo được sức thuyết phục khi thể hiện hai hình ảnh đối lập: một nhân viên văn phòng hiền lành và một đặc vụ lạnh lùng, quyết đoán.

Bên cạnh So Ji Sub, bộ phim còn quy tụ Choi Dae Hoon, Yoon Kyung Ho, Joo Sang Wook và Son Na Eun. Dàn diễn viên phụ được đánh giá có sự phối hợp ăn ý, góp phần tạo nên những phân đoạn vừa căng thẳng vừa mang màu sắc hài hước, giúp tiết tấu phim không quá nặng nề.

Giới quan sát cho rằng thành công ban đầu của Agent Kim Reactivated đến từ nhiều yếu tố: thương hiệu webtoon vốn có lượng độc giả lớn, sự trở lại của So Ji Sub sau thời gian dài vắng bóng, cùng xu hướng khán giả Hàn đón nhận những tác phẩm hành động kết hợp yếu tố gia đình thay vì chỉ tập trung vào các màn đấu trí hoặc tình cảm lãng mạn.

Với đà tăng trưởng rating hiện nay cùng phản hồi tích cực từ truyền thông và khán giả, Agent Kim Reactivated được kỳ vọng sẽ tiếp tục là quân bài chủ lực của SBS trong mùa phim hè năm nay. Nếu duy trì phong độ ở những tập tiếp theo, đây có thể trở thành một trong những tác phẩm đánh dấu màn trở lại thành công nhất trong sự nghiệp truyền hình của So Ji Sub.