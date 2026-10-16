Số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật cao kỷ lục, người Việt vào tốp đầu

Cơ quan Dịch vụ di trú Nhật Bản cho hay tính đến cuối tháng 6, có 4.281.000 người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản, tăng 155.600 người so với cuối năm 2025.

Xét theo tình trạng cư trú, nhóm thường trú nhân chiếm số lượng lớn nhất với 961.300 người, tiếp theo là nhóm có tình trạng cư trú "kỹ sư/chuyên gia trong lĩnh vực nhân văn/dịch vụ quốc tế" với 516.200 người, và nhóm du học sinh với 479.600 người.

Một giao lộ đông đúc gần các cửa hiệu ở Shinjuku (Tokyo) vào ngày 21.7 Ảnh: AFP

Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc đông nhất (941.000 người), kế đến là người Việt Nam (693.800 người), người Hàn Quốc (408.700 người) và người Philippines (362.800 người).

Trong nửa đầu năm nay, tổng cộng có 19.707.000 người nước ngoài đã đến Nhật Bản, giảm 21.500 người so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này được ghi nhận ở nhiều nhóm lưu trú khác nhau, trong đó có cả nhóm khách lưu trú ngắn hạn (chiếm đa số lượng khách đến Nhật Bản).

Đáng chú ý là số lượng người nước ngoài được cấp tình trạng lưu trú "quản lý kinh doanh" đã giảm từ 3.300 người xuống còn 600 người so với một năm trước đó. Điều này được cho là hệ quả từ việc áp dụng các tiêu chuẩn xét duyệt khắt khe hơn kể từ tháng 10.2025.

Hôm 1.10, Cơ quan Dịch vụ di trú Nhật Bản đã sửa đổi các hướng dẫn về cấp quyền vĩnh trú cho người nước ngoài. Theo đó, người nộp đơn bắt buộc phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản. Thu nhập trung bình hằng năm của mỗi hộ gia đình ở nước này vào năm 2024 là khoảng 5,75 triệu yen (944 triệu đồng).

Cũng trong ngày 1.10, Nhật Bản thông báo tăng lệ phí đối với người nước ngoài muốn thay đổi hoặc gia hạn tình trạng cư trú.