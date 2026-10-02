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    Thế giới

    Nhật siết quyền vĩnh trú với người nước ngoài

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Cơ quan Dịch vụ di trú Nhật Bản ngày 1.10 sửa đổi các hướng dẫn về cấp quyền vĩnh trú cho người nước ngoài.

    Theo đó, người nộp đơn bắt buộc phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản. Thu nhập trung bình hằng năm của mỗi hộ gia đình ở nước này vào năm 2024 là khoảng 5,75 triệu yen (944 triệu đồng).

    Nhật siết quyền vĩnh trú với người nước ngoài- Ảnh 1.

    Du khách nước ngoài ở Tokyo

    ẢNH: AFP

    Ngoài ra, trước đây, vợ hoặc chồng của công dân Nhật hoặc người có quyền vĩnh trú có thể được cấp quyền vĩnh trú nếu đã kết hôn ít nhất 3 năm và sinh sống tại Nhật ít nhất 1 năm. Tuy nhiên, các hướng dẫn sửa đổi nâng các mốc thời gian này lên thành 4 năm kết hôn và 3 năm cư trú. 

    Người có tư cách thường trú nhân có thể ở lại Nhật vô thời hạn mà không bị hạn chế về các hoạt động, đồng thời vẫn giữ được quốc tịch gốc của mình. 

    Cũng trong ngày 1.10, Nhật Bản thông báo tăng lệ phí đối với người nước ngoài muốn thay đổi hoặc gia hạn tình trạng cư trú.

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    Nhật Bản quyền vĩnh trú người nước ngoài

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