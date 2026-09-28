Nhật Bản tính toán chiến lược xa

Chỉ mới là ý tưởng thôi nhưng đã đủ để lộ diện tính toán chiến lược lâu dài với kỳ vọng cao xa. Tàu ngầm hạt nhân giúp Nhật Bản đối phó hiệu quả hơn với những thách thức an ninh từ bên ngoài, tăng cường khả năng hoạt động xa bờ, mở rộng bán kính hoạt động của lực lượng phòng vệ từ vùng biển quanh nước này ra vùng Tây Thái Bình Dương.

Xem ra, Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị ứng phó sự thay đổi cán cân tác chiến dưới biển sau khi Úc có được tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS cũng như những kịch bản biến động về chính trị an ninh trong khu vực. Tàu ngầm hạt nhân còn tạo nền tảng cho tàu ngầm mang tên lửa tầm xa, qua đó tăng năng lực phản kích, nâng cao khả năng tự chủ quân sự trong liên minh với Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, từ ý tưởng đến hiện thực còn rất xa. Nhật Bản có nền công nghiệp đóng tàu và công nghệ hạt nhân phát triển, song chưa có hệ thống động lực hạt nhân hải quân, nhân lực chuyên biệt và hạ tầng bảo dưỡng tương ứng. Chi phí, vấn đề pháp lý và sự chấp nhận của xã hội cũng là những trở ngại lớn. Vì vậy, trước mắt đây mới chỉ là ý tưởng chiến lược và tính toán xa nhưng ngay từ bây giờ đã được chuẩn bị dư luận cho những bước đi tiếp theo nhằm hướng tăng cường đáng kể tiềm lực và sức mạnh quân sự.

Nếu trở thành hiện thực, tác động chính trị an ninh tới khu vực sẽ rất đáng kể. Trung Quốc không thể không lưu ý. Hàn Quốc có thể phải tính lại năng lực dưới biển. Mỹ có thêm một lực lượng đồng minh có khả năng hoạt động xa. Một vòng xoáy tăng cường vũ trang mới ở khu vực có thể sẽ được kích hoạt. Vì thế, chuyện tàu ngầm hạt nhân không chỉ là chuyện có thêm vũ khí mới mà còn là tính toán chiến lược vượt xa chuyện phòng thủ thông thường.