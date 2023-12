Số lượng trẻ mắc viêm phổi tăng cao đột biến, làm sao biết con nhiễm bệnh?

Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng bên trong phổi khi vi rút và vi khuẩn tấn công cơ quan này và tạo ra những ổ nhiễm trùng. Bệnh này rất dễ gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Đáng chú ý, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), viêm phổi là nguyên nhân dẫn đến tử vong của 2 triệu trẻ em mỗi năm trên toàn thế giới, nhiều hơn tổng số ca tử vong do AIDS, sốt rét và sởi cộng lại. Ước tính, mỗi ngày có khoảng 4.300 trẻ tử vong do viêm phổi. Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 2,9 triệu trẻ mắc viêm phổi, trong đó có 4.000 trẻ tử vong.

PGS.TS Phạm Thị Minh Hồng trình bày về bệnh viêm phổi trong Hội nghị Nhi khoa Pháp – Việt Trang Châu

Tại Hội nghị Nhi khoa Pháp – Việt lần thứ 10 diễn ra vào ngày 14.12.2023 tại Bệnh viện Nhi đồng 2, PGS.TS Phạm Thị Minh Hồng, giảng viên cao cấp bộ môn Nhi, ĐH Y Dược TP.HCM cũng đã đưa ra cảnh báo về căn bệnh này.

Báo cáo cũng trùng hợp với tình trạng tăng cao về số lượng trẻ em mắc bệnh hô hấp trong giai đoạn này. Sở Y tế TP.HCM vừa có báo cáo khẩn Bộ Y tế về tình hình tiếp nhận, điều trị bệnh hô hấp ở trẻ em tại khu vực phía nam. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 11.2023, tại 4 bệnh viện của TP.HCM (Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) đã tiếp nhận 394.447 trẻ em đến khám bệnh hô hấp ngoại trú, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2022 (404.838 ca). Tuy nhiên, tổng số ca nhập viện điều trị viêm hô hấp ở trẻ em là 44.471 ca, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2022 (32.585 ca). Trong đó, trẻ em có địa chỉ tại TP.HCM là 14.130 ca (chiếm 31,8%), trẻ em có địa chỉ tại các tỉnh là 30.341 ca (chiếm 68,2%). Tổng số ca tử vong ở trẻ nhập viện điều trị viêm hô hấp ở trẻ em là 166 ca (tỷ lệ tử vong là 0,37%).