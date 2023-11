3 bệnh viện ở Dải Gaza cầu cứu Tổ chức Y tế thế giới

Cảnh ngổn ngang trong khuôn viên Bệnh viện al Shifa phía bắc Dải Gaza REUTERS

Tờ The Guardian ngày 21.11 dẫn lời phát ngôn viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Christian Lindmeier cho hay 3 bệnh viện tại Dải Gaza xin giúp đỡ sơ tán bệnh nhân và việc lên kế hoạch đang được tiến hành.

Việc sơ tán là lựa chọn sau cùng, trong khi tình hình tại Gaza đang "cướp đi phương tiện khám bệnh của toàn bộ người dân miền bắc". Ông cho biết 3 bệnh viện cầu cứu gồm Bệnh viện al Shifa, Bệnh viện Indonesia và Bệnh viện al-Ahli.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh nghiêm trọng bùng phát ở Dải Gaza.

"Đó là một cơn bão hoàn hảo cho bi kịch. Không có đủ nhiên liệu, chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ của dịch vụ vệ sinh. Vì vậy, bên cạnh súng cối và bom, chúng ta có một cơn bão hoàn hảo để lây lan dịch bệnh", theo phát ngôn viên UNICEF James Elder.

Theo ông, Dải Gaza đang thiếu nước trầm trọng, phân người rải rác khắp nơi tại các khu dân cư đông đúc, thiếu bồn cầu, trong khi người dân hạn chế tối đa việc rửa tay, vệ sinh cá nhân.

Ông cho rằng Dải Gaza có nguy cơ chứng kiến tình trạng nhiều người mất mạng thêm nữa vì ước tính có đến 800.000 trẻ em phải rời bỏ nhà cửa.

"Nếu khả năng tiếp cận nước và vệ sinh của trẻ em ở Gaza tiếp tục bị hạn chế, chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng bi thảm về số trẻ em tử vong dù hoàn toàn có thể tránh được", theo ông Elder.

Liên quan việc đàm phán về con tin do Hamas bắt giữ, tờ The Times of Israel ngày 21.11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết "chúng tôi đang ở điểm gần nhất từ trước đến nay về việc đạt thỏa thuận", đồng thời nói rằng đàm phán đang ở "giai đoạn cuối và trọng yếu".

Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin cho rằng Qatar hy vọng sẽ công bố thỏa thuận ngay trong hôm nay về việc thả con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời.

Các nguồn tin cho rằng Hamas sẽ tập trung thêm các con tin phụ nữ và trẻ em để trao trả trong thời gian ngừng bắn. Sau đó, lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn để thả thêm các con tin.

Những con tin dự kiến được thả mang nhiều quốc tịch, trong đó phía Mỹ hy vọng Hamas sẽ trả tự do cho bé Abigail Edan (3 tuổi) có cha mẹ bị Hamas sát hại. Chưa rõ có thêm bao nhiêu người Mỹ trong số 50 con tin Hamas dự kiến trả tự do trong đợt đầu.

Trong những ngày giao tranh tạm dừng, Israel sẽ ngừng bay máy bay không người lái (UAV) giám sát phía bắc Gaza ít nhất 6 giờ mỗi ngày, theo các nguồn tin.