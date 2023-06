UNICEF NextGen Việt Nam tái khởi động với nhiều dự án vì trẻ em

Tối 1.6, UNICEF NextGen tổ chức chương trình Emprowering Futures để gặp gỡ các thành viên, tình nguyện viên và chia sẻ các dự án, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Chương trình nhằm xây dựng mạng lưới kết nối, hỗ trợ UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) thực hiện sứ mệnh hoạt động vì trẻ em.

Bà Rana Flower, Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam, chia sẻ tại chương trình PHAN THU HOÀI

UNICEF NextGen là một cộng đồng sôi nổi gồm các chuyên gia và nhà lãnh đạo trẻ, những người đam mê hỗ trợ sứ mệnh của UNICEF nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em. NextGen đang trao quyền cho thế hệ tiếp theo, trở thành những người ủng hộ sự thay đổi tích cực và đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển, tương lai tươi sáng.

Bà Rana Flower, Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam cho biết, thông qua các chiến dịch, mạng lưới và tầm ảnh hưởng của mình, UNICEF NextGen đã và đang nâng cao nhận thức cho cộng đồng và vận động nguồn lực để đóng góp cho các hoạt động vì trẻ em của UNICEF Việt Nam.

Trước đó, UNICEF NextGen đã tổ chức các dự án đáng chú ý, bao gồm chiến dịch toàn cầu "Believe in Zero" cùng với UNICEF, trong thời gian hoạt động từ năm 2013 - 2016.

Năm nay, UNICEF NextGen được tái khởi động ở Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của các nhà lãnh đạo trẻ và đảm bảo trẻ em luôn được đặt ở trung tâm của sự phát triển bền vững. UNICEF NextGen đang giúp xây dựng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong các bạn trẻ ở Việt Nam.

Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam chia sẻ, bằng cách tham gia UNICEF NextGen, các bạn trẻ không chỉ làm thay đổi cuộc sống của trẻ em, mà còn truyền năng lượng tích cực và sự ảnh hưởng của mình cho bạn bè, đồng nghiệp.

Chương trình thu hút đông đảo thành viên, tình nguyện viên tham gia PHAN THU HOÀI

Dự kiến trong năm 2023, UNICEF NextGen sẽ tổ chức các hoạt động và hội thảo để lan truyền kiến thức về kỹ năng làm cha mẹ; xây dựng môi trường làm việc xanh với những chính sách thân thiện với các gia đình tại nơi làm việc; thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em trong các hoạt động kinh doanh tại công ty của các thành viên.

"Chúng tôi chào đón các nhà lãnh đạo trẻ mới đến với cộng đồng UNICEF NextGen, là một phần của mạng lưới kết nối dành riêng cho việc ủng hộ quyền trẻ em", bà Rana Flower nói.

Thùy Linh (20 tuổi) đăng ký tham gia chương trình cho biết, bản thân rất yêu thích các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là các chương trình dành cho trẻ em.

"Mình biết đến chương trình Emprowering Futures và đăng ký tham gia để có cơ hội được gặp gỡ, lắng nghe các kế hoạch hoạt động của UNICEF NextGen thời gian tới ở Việt Nam. Hy vọng thời gian tới có thể trở thành một phần của NextGen để cống hiến, giúp đỡ trẻ em nước nhà có được cuộc sống tốt đẹp hơn", Thùy Linh chia sẻ.