Sở ngành 'tắc trách', doanh nghiệp lao đao

Năm 2021, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phê duyệt, cấp đất, cấp phép xây dựng cho một DN thực hiện dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam tại P.Bến Thủy, TP.Vinh. Khi DN thực hiện xây dựng dự án, sắp xong phần móng thì bị Chi cục Thủy lợi Nghệ An và Hạt Quản lý đê Vinh lập biên bản đình chỉ xây dựng với lý do vi phạm điều 26 luật Đê điều và điều 21 Nghị định 104 năm 2017 của Chính phủ.



Điều đáng nói là trước đó Sở NN-PTNT Nghệ An đã có văn bản khẳng định khu vực đề xuất xây dựng dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 26 luật Đê điều. Ngoài ra, việc xây dựng dự án sẽ không ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ sông Lam. Về vụ việc này, tỉnh Nghệ An đã có văn bản xin ý kiến Bộ NN-PTNT, nhưng hiện vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng và dự án vẫn phải "đắp chiếu".

Tương tự, dự án khu đô thị NIDCO Thịnh Lợi (ở xã Hưng Lợi, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) được phê duyệt năm 2011 và điều chỉnh quy hoạch cuối năm 2020. Thế nhưng, sau khi DN thực hiện gần xong hạ tầng thì Sở GTVT Nghệ An "thổi còi". Lý do là dự án xây dựng lấn chiếm tỉnh lộ 542D đã được quy hoạch nâng cấp từ ngày 31.3.2020. Nguyên nhân khiến Sở Xây dựng Nghệ An cấp phép xây dựng khu đô thị lấn tỉnh lộ là sở này không nắm rõ việc tỉnh lộ 542D đã được UBND tỉnh Nghệ An quy hoạch từ đường cấp 4 nâng lên thành đường cấp 3.

Quy hoạch và quản lý quy hoạch đều là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Điều khó hiểu là dù được nói rất nhiều về ứng dụng công nghệ số trong quản lý hành chính nhưng vẫn cứ để xảy ra tình cảnh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" khiến DN và người dân phải gánh chịu thiệt hại.