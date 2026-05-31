Số người chết do vụ vỡ bồn hóa chất ở Mỹ tăng

Sau khi bể chứa "dung dịch trắng", một dung dịch hóa chất gồm sodium hydroxide và sodium sulfide được sử dụng trong sản xuất bột giấy, bị vỡ tại nhà máy bột giấy và giấy Nippon Dynawave Packaging hôm 26.5, giới chức xác nhận có 2 người tử vong và 9 người mất tích, theo Reuters.

Một bồn hóa chất sau khi bị vỡ tại nhà máy bột giấy và giấy Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview thuộc bang Washington (Mỹ) ngày 26.5 Ảnh: Reuters

Việc tìm kiếm những người mất tích tiếp tục diễn ra suốt tuần khi các đội cứu hộ làm việc trong đống đổ nát ở các khu vực trong nhà và sử dụng máy bay không người lái để giám sát khu vực xung quanh hiện trường, theo Phó trưởng đội cứu hỏa và cứu hộ Cowlitz 2 Kurt Stitch.

Giới chức cho hay bồn hóa chất bị vỡ chứa khoảng 3,4 triệu lít dung dịch trắng, và các xét nghiệm đã xác nhận rằng chất gây ô nhiễm đã xâm nhập vào sông Columbia gần đó, dù không phát hiện thấy "tác động tiêu cực nào đến sức khỏe" đối với chất lượng không khí hoặc nguồn nước uống của thành phố Longview.

Nippon Paper Industries, nhà sản xuất giấy lớn thứ hai ở Nhật Bản tính theo doanh thu, đã mua lại nhà máy Longview từ công ty gỗ Weyerhaeuser có trụ sở tại thành phố Seattle thuộc bang Washington với giá 225 triệu USD, và thành lập công ty con Nippon Dynawave Packaging vào năm 2016.

Vụ vỡ bồn hóa chất tại bang Washington xảy ra trong lúc hàng ngàn cư dân tại quận Cam thuộc bang California vẫn còn đang sơ tán do một bể chứa hóa chất tại thành phố Garden Grove bị hư hại. Tính đến ngày 25.5, các quan chức cho biết nguy cơ nổ đã được loại trừ và nhiệt độ trong bồn đang ổn định, theo Reuters.