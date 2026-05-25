Công ty để xảy ra rò rỉ bồn hóa chất ở quận Cam bị kiện

New York Post ngày 25.5 đưa tin 2 công ty luật X-Law Group và Presidio tại Mỹ đã đại diện cho người dân thành phố Garden Grove (quận Cam, bang California) đệ đơn kiện, cáo buộc GKN Aerospace (Mỹ) đã không bảo vệ cộng đồng đúng mức khi quản lý vật liệu nguy hiểm.

Ông Filippo Marchino, luật sư kiêm nhà sáng lập công ty luật X-Law, cho biết: "Các gia đình ở Garden Grove không đáng phải sống cạnh một thảm họa hóa chất công nghiệp. Họ cần câu trả lời, cần người chịu trách nhiệm và cần được đại diện ngay lúc này, chứ không phải đợi đến khi mọi quyết định về xét nghiệm, dọn dẹp và bồi thường đã ngã ngũ".

Người dân thành phố Garden Grove ở quận Cam, bang California được sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời hôm 22.5 sau sự cố rò rỉ bồn chứa hóa chất ẢNH: REUTERS

Mục tiêu của vụ kiện tập thể được đệ trình hồi cuối tuần trước là yêu cầu doanh nghiệp bồi thường chi phí do sơ tán, tình trạng sụt giảm giá bất động sản do sự cố và các thiệt hại liên quan cho cư dân địa phương.

Theo Sở Cứu hỏa quận Cam, bồn hóa chất trên trở nên nóng và rò hơi hôm 21.5. Hãng AP dẫn lời các quan chức cho biết các van trên bồn bị hỏng hoặc tắc nghẽn, khiến lực lượng cứu hộ không thể tháo hóa chất ra hoặc giảm áp suất trong bình.

Cơ quan chức năng đã phải làm việc liên tục để ổn định bồn áp suất với dung tích khoảng 128.000 l, chứa methyl methacrylate (MMA). Đây là một loại hóa chất công nghiệp cực kỳ dễ bay hơi.

Ông Marchino nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến hóa chất MMA đã được biết đến rất rõ trong ngành hàng không vũ trụ. Các sự cố liên quan đến bồn chứa hóa chất này có thể dẫn đến "những trường hợp khẩn cấp về an toàn công cộng quy mô lớn chỉ trong vài phút".

Ban đầu, giới chức lo ngại bồn chứa có thể phát nổ. Tuy nhiên, đến chiều 24.5, các chuyên gia cho biết tình hình đã được ổn định. Theo AP, bồn chứa nói trên đã xuất hiện vết nứt và điều đó có thể đã làm giảm thiểu nguy cơ xảy ra vụ nổ nghiêm trọng.

Dù bồn chứa bị biến dạng cấu trúc, các cảm biến đo chất lượng không khí đặt quanh hiện trường vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu phát tán chất độc hại nào ra môi trường.

GKN Aerospace chưa bình luận về vụ kiện tập thể nêu trên. Hồi năm ngoái, công ty từng trả 900.000 USD để đạt thỏa thuận dàn xếp, liên quan đến vụ kiện cáo buộc vi phạm môi trường hồi năm 2021, theo NBC News.