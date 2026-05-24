Nguy cơ bồn chứa hóa chất quận Cam phát nổ gia tăng, California ban bố khẩn cấp

Vi Trân
24/05/2026 09:27 GMT+7

Thống đốc bang California (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi nguy cơ bồn chứa hóa chất tại quận Cam bị nổ ngày càng tăng do nhiệt độ nóng dần lên.

Bất chấp nỗ lực làm mát, bồn chứa hóa chất tại thành phố Garden Grove, quận Cam, bang California (Mỹ) vẫn đang nóng lên từ bên trong, gây nguy cơ phát nổ, theo Reuters ngày 24.5.

Bồn chứa hóa chất gặp sự cố tại Garden Grove (quận Cam, bang California, Mỹ) được phun nước để làm mát trong ngày 23.5

Trong bồn có chứa methyl methacrylate, loại hóa chất dễ cháy, thường được sử dụng trong sản xuất nhựa và vật liệu dẻo. Sự cố được phát hiện vào hôm 21.5 và chính quyền thành phố đã ra lệnh sơ tán 40.000 người dân sống xung quanh để đảm bảo an toàn.

Thống đốc bang California Gavin Newsom ngày 23.5 ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Cam và kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán khi trước đó có nhiều người không chịu rời khỏi nhà.

Theo ông Craig Covey, trưởng bộ phận sự cố thuộc Cơ quan Cứu hỏa quận Cam, dữ liệu do thiết bị bay không người lái (drone) đo được trong ngày 22.5 cho thấy việc phun nước làm mát bồn chứa đã giúp ổn định tình hình, tạo điều kiện cho lực lượng cứu hỏa quay trở lại khu vực nguy hiểm.

Nhiệt độ bên trong bồn chứa được cho là đang nóng dần lên bất chấp việc phun nước làm mát

Tuy nhiên, drone chỉ đo được nhiệt độ bên ngoài bồn chứa chứ không đo được nhiệt độ hóa chất bên trong. Khi đội cứu hỏa tiếp cận đồng hồ đo nhiệt độ của bồn chứa, họ phát hiện nhiệt độ bên trong đã tăng lên mức 32 độ C, cao hơn 7 độ C so với khi lực lượng ứng phó rút đi.

Ông Covey nói rằng nhiệt độ đang tăng lên từng giờ và gọi đây là tin xấu. Lực lượng chức năng trước đó cảnh báo bồn chứa có thể bị vỡ và làm tràn 26.500 lít hóa chất độc hại ra ngoài, ảnh hưởng đến các bồn chứa gần đó.

Vị quan chức cho biết lực lượng cứu hỏa đang tìm cách phun nước để làm chậm quá trình phản ứng bên trong bồn chứa nhằm giảm áp suất và ngăn vụ nổ. Tuy nhiên, các van xả của bồn chứa đã bị hỏng hoặc bị tắc nghẽn, không thể xả bớt hóa chất bên trong để giảm áp lực.

Lực lượng cũng đang cố gắng cô lập một bồn chứa có dung tích gấp đôi gần đó và giảm nguy cơ phát nổ nếu bồn chứa gặp sự cố hiện tại bị hỏng.

Ngoài ra, lực lượng còn chuẩn bị cho kịch bản hóa chất tràn ra, đó là xây đê bao và tuyến đường dẫn chất lỏng vào một bể chứa thay vì để hóa chất chảy xuống cống rãnh, sông ngòi hoặc ra biển.

Người dân thuộc vùng sơ tán tạm lánh nạn ở thành phố Fountain Valley

Theo báo The Orange County Register, chính quyền đã công bố bản đồ thể hiện khu vực bị ảnh hưởng trong trường hợp bồn chứa phát nổ.

Mặt khác, Văn phòng Chưởng lý quận Cam Todd Spitzer đã mở cuộc điều tra đối với công ty GKN Aerospace, chủ sở hữu bồn chứa hóa chất nói trên, gọi sự cố hiện tại là điều "kinh hoàng". Cơ sở gặp sự cố là nơi chuyên sản xuất và thử nghiệm cửa sổ và nắp buồng lái cho máy bay thương mại và quân sự.

GKN thông báo đang làm việc với tất cả các chuyên gia liên quan để giải quyết vấn đề.

