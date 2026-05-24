Quận Cam sơ tán 40.000 người vì nguy cơ rò rỉ hóa chất

Giới chức địa phương cho biết sự cố bắt đầu xảy ra ngày 21.5 tại một nhà máy của Công ty chuyên sản xuất động cơ máy bay GKN Aerospace, khi một bồn chứa methyl methacrylate bắt đầu phát khí và có nguy cơ hư hỏng. Đây là hóa chất dễ cháy, thường được sử dụng trong sản xuất nhựa và vật liệu dẻo.

Phun nước vào một bồn chứa quá nhiệt tại một nhà máy ở Garden Grove ngày 22.5 ẢNH: REUTERS

Ông Craig Covey, quan chức Cơ quan Cứu hỏa quận Cam, cho hay lực lượng ứng phó đã dùng thiết bị cơ khí để phun nước làm mát bồn chứa từ xa. Theo ông Covey, giới chức đang đối mặt 2 kịch bản nguy hiểm gồm bồn chứa có thể bị hỏng, làm tràn khoảng 6.000 - 7.000 gallon hóa chất độc hại ra khu vực bãi đậu xe, hoặc quá nhiệt và phát nổ, ảnh hưởng các bồn nhiên liệu và hóa chất xung quanh.

Quận Cam sơ tán 40.000 dân vì bồn chứa hóa chất có thể phát nổ

Cảnh sát trưởng Garden Grove Amir El-Farra cho hay khu vực sơ tán có khoảng 40.000 cư dân, song khoảng 15% trong số này từ chối rời đi. Giới chức y tế lo ngại hơi hóa chất nếu thoát ra ngoài có thể gây vấn đề nghiêm trọng về hô hấp khi tiếp xúc kéo dài. Tuy nhiên, tiến sĩ Regina Chinsio-Kwong, thuộc Cơ quan Chăm sóc sức khỏe quận Cam, cho biết các thiết bị giám sát không khí đến nay chưa phát hiện hơi hóa chất.