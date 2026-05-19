Chính quyền Mỹ 'dọn đường' để sa thải nhân sự ngành y tế

Bảo Hoàng
19/05/2026 05:20 GMT+7

Reuters ngày 18.5 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tước bỏ quy chế bảo vệ công chức đối với hàng trăm quan chức thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS). Thay đổi này sẽ biến họ thành nhóm nhân sự có thể bị sa thải bất cứ lúc nào mà không cần lý do.

Một bản ghi nhớ nội bộ của HHS tiết lộ đối tượng bị nhắm đến trong làn sóng thay đổi quy chế đầu tiên là hàng trăm chuyên gia kỹ thuật, nhân sự cấp quản lý và những người hoạch định chính sách cấp cao. Theo luật hiện hành của Mỹ, nhóm công chức này chỉ bị mất việc khi mắc lỗi nghiêm trọng và họ có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, quy định mới sẽ xếp họ vào một nhóm lao động khác, qua đó tước đi các đặc quyền bảo vệ việc làm. Đây là bước đi cụ thể hóa chiến dịch cải tổ bộ máy nhà nước được chính quyền ông Trump công bố hồi tháng 2. Chính phủ Mỹ muốn Tổng thống Trump có quyền chủ động sa thải hoặc thay thế lên tới 50.000 nhân viên chính phủ trên toàn quốc.

Nhân viên HHS xếp hàng trước cơ quan hồi tháng 4.2025, vài ngày sau thông báo cắt giảm nhân sự

Ảnh: AFP

Bộ Y tế Mỹ đã xác nhận sự tồn tại của bản ghi nhớ trên, song không phản hồi về việc có bao nhiêu nhân sự hay phòng ban nào bị ảnh hưởng. Bộ này cũng giải thích rằng kế hoạch chỉ chính thức có hiệu lực nếu Tổng thống Trump ký ban hành sắc lệnh. Các tổ chức công đoàn đại diện cho viên chức liên bang Mỹ hiện đã đệ đơn kiện lên tòa án, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động trước nguy cơ bị sa thải hàng loạt.

Chính quyền Mỹ sa thải nhân viên giấu quan hệ yêu đương với người Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.10 thông báo đã sa thải một nam nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ Trung Quốc.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
