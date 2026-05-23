Bồn chứa hóa chất tại quận Cam nguy cơ phát nổ, 40.000 người được lệnh sơ tán

Tờ Orange County Register đưa tin bồn chứa hóa chất gặp sự cố nằm ở thành phố Garden Grove, có chứa chất methyl methacrylate, một loại hóa chất dễ cháy, dễ bay hơi được sử dụng trong ngành nhựa và được sản xuất tại một nhà máy hàng không vũ trụ.

Lực lượng cứu hỏa xịt nước để làm mát bồn chứa hóa chất gặp sự cố tại Garden Grove, quận Cam, bang California (Mỹ) ngày 22.5 ẢNH: AP

Sự cố bắt đầu từ hôm 21.5 và các quan chức phát hiện nguy cơ xảy ra nổ tăng lên một ngày sau đó sau khi nhận được thông tin cập nhật từ công ty sản xuất, theo lời ông TJ McGovern, quyền trưởng Cơ quan Cứu hỏa quận Cam.

Ông Craig Covey, trưởng bộ phận sự cố thuộc Cơ quan Cứu hỏa quận Cam nói rằng lính cứu hỏa đang phun nước vào các bồn chứa nhằm giúp ổn định nhiệt độ và kéo dài thêm thời gian cho việc sơ tán.

Khoảng 40.000 người dân ở vùng lân cận đã được lệnh sơ tán ẢNH: REUTERS

Trong một video trước đó, ông Covey cho biết chỉ còn lại 2 kịch bản: hoặc bồn chứa sẽ bị hỏng và làm tràn tới 7.000 gallon (26.500 lít) hóa chất độc hại, hoặc bồn chứa phát nổ và đe dọa đến các bồn chứa lân cận.

Thành phố Garden Grove có khoảng 172.000 dân, nằm cách Los Angeles khoảng 50 km về phía nam. Chính quyền sở tại đã thành lập 3 trung tâm lánh nạn tạm thời ở Garden Grove và các thành phố lân cận là Anaheim và Cypress.

Cảnh sát phong tỏa một tuyến đường gần bồn chứa hóa chất gặp sự cố tại Garden Grove ngày 22.5

Orange County Register dẫn lời Cảnh sát trưởng Garden Grove Amir El-Farra cho biết khu vực sơ tán là nơi sinh sống của khoảng 40.000 người và khoảng 15% trong số đó đang từ chối rời đi.

Các quan chức y tế lo ngại rằng hơi hóa chất có thể thoát ra ngoài, có nguy cơ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về đường hô hấp nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Tuy nhiên, cho đến nay, các thiết bị giám sát chất lượng không khí vẫn chưa phát hiện thấy dấu hiệu có hơi độc, Reuters dẫn lời tiến sĩ Regina Chinsio-Kwong thuộc Cơ quan Chăm sóc sức khỏe quận Cam cho biết. "Mọi người sẽ an toàn miễn là ở ngoài khu vực đã được xác định là vùng sơ tán", bà Chinsio-Kwong nói.