Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bồn chứa hóa chất tại quận Cam nguy cơ phát nổ, 40.000 người được lệnh sơ tán

Vi Trân
Vi Trân
23/05/2026 09:24 GMT+7

Hàng chục ngàn người tại quận Cam ở bang California (Mỹ) đã được sơ tán do bồn chứa hóa chất có nguy cơ bị rò rỉ hoặc phát nổ, gây nguy cơ phát tán hơi độc vào không khí.

Tờ Orange County Register đưa tin bồn chứa hóa chất gặp sự cố nằm ở thành phố Garden Grove, có chứa chất methyl methacrylate, một loại hóa chất dễ cháy, dễ bay hơi được sử dụng trong ngành nhựa và được sản xuất tại một nhà máy hàng không vũ trụ.

Bể chứa hóa chất tại quận Cam nguy cơ phát nổ, 40.000 người được lệnh sơ tán - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa xịt nước để làm mát bồn chứa hóa chất gặp sự cố tại Garden Grove, quận Cam, bang California (Mỹ) ngày 22.5

ẢNH: AP

Sự cố bắt đầu từ hôm 21.5 và các quan chức phát hiện nguy cơ xảy ra nổ tăng lên một ngày sau đó sau khi nhận được thông tin cập nhật từ công ty sản xuất, theo lời ông TJ McGovern, quyền trưởng Cơ quan Cứu hỏa quận Cam.

Ông Craig Covey, trưởng bộ phận sự cố thuộc Cơ quan Cứu hỏa quận Cam nói rằng lính cứu hỏa đang phun nước vào các bồn chứa nhằm giúp ổn định nhiệt độ và kéo dài thêm thời gian cho việc sơ tán.

Bể chứa hóa chất tại quận Cam nguy cơ phát nổ, 40.000 người được lệnh sơ tán - Ảnh 2.

Khoảng 40.000 người dân ở vùng lân cận đã được lệnh sơ tán

ẢNH: REUTERS

Trong một video trước đó, ông Covey cho biết chỉ còn lại 2 kịch bản: hoặc bồn chứa sẽ bị hỏng và làm tràn tới 7.000 gallon (26.500 lít) hóa chất độc hại, hoặc bồn chứa phát nổ và đe dọa đến các bồn chứa lân cận.

Thành phố Garden Grove có khoảng 172.000 dân, nằm cách Los Angeles khoảng 50 km về phía nam. Chính quyền sở tại đã thành lập 3 trung tâm lánh nạn tạm thời ở Garden Grove và các thành phố lân cận là Anaheim và Cypress.

Bể chứa hóa chất tại quận Cam nguy cơ phát nổ, 40.000 người được lệnh sơ tán - Ảnh 3.

Cảnh sát phong tỏa một tuyến đường gần bồn chứa hóa chất gặp sự cố tại Garden Grove ngày 22.5

Orange County Register dẫn lời Cảnh sát trưởng Garden Grove Amir El-Farra cho biết khu vực sơ tán là nơi sinh sống của khoảng 40.000 người và khoảng 15% trong số đó đang từ chối rời đi.

Các quan chức y tế lo ngại rằng hơi hóa chất có thể thoát ra ngoài, có nguy cơ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về đường hô hấp nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Tuy nhiên, cho đến nay, các thiết bị giám sát chất lượng không khí vẫn chưa phát hiện thấy dấu hiệu có hơi độc, Reuters dẫn lời tiến sĩ Regina Chinsio-Kwong thuộc Cơ quan Chăm sóc sức khỏe quận Cam cho biết. "Mọi người sẽ an toàn miễn là ở ngoài khu vực đã được xác định là vùng sơ tán", bà Chinsio-Kwong nói.

Tin liên quan

Máy bay đâm xuống tòa nhà có hơn 100 người làm việc ở quận Cam của Mỹ

Máy bay đâm xuống tòa nhà có hơn 100 người làm việc ở quận Cam của Mỹ

Một chiếc máy bay nhỏ đã đâm xuyên qua mái của một tòa nhà sản xuất đồ nội thất lớn ở thành phố Fullerton trong quận Cam thuộc bang California của Mỹ hôm 2.1.

Xả súng tại một quán bar ở Quận Cam của Mỹ, 4 người chết

Quận Cam tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế

Khám phá thêm chủ đề

bồn chứa hóa chất tại quận Cam Quận Cam Garden Grove California Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận