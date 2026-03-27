Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trực thăng quân sự Mỹ cắt ngang đường bay của máy bay chở khách ở California

Thụy Miên
27/03/2026 10:12 GMT+7

Một trực thăng Black Hawk của Không quân Vệ binh Quốc gia California (Mỹ) đã cắt ngang đường bay của một phi cơ chở khách của hãng United Airlines đang hướng đến sân bay John Wayne thuộc Quận Cam vào tối 24.3.

Trực thăng Black Hawk cắt ngang đường bay của United Airlines đến Quận Cam - Ảnh 1.

Trực thăng Black Hawk của Không quân Vệ binh Quốc gia California (Mỹ)

ảnh: dvids

Đài CBS News hôm 26.3 Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chuyến bay 589 của Hãng United Airlines đang tiến đến phi trường Quận Cam vào khoảng 20 giờ 40 tối 24.3 (giờ địa phương) khi một chiếc trực thăng Black Hawk cắt ngang ngay phía trước đường bay.

Theo United Airlines, các phi công nhận được khuyến cáo từ đài kiểm soát không lưu về khả năng có trực thăng quân sự xuất hiện gần phi trường.

Khi tổ lái của United Airlines phát hiện chiếc trực thăng, họ lập tức hạ độ cao của máy bay.

Trong một tuyên bố khác, Không quân Vệ binh Quốc gia California thông tin rằng chiếc trực thăng xuất phát từ căn cứ huấn luyện hỗn hợp Los Alamitos và đang thực hiện "nhiệm vụ huấn luyện thường lệ" khi sự việc xảy ra.

"Vào thời điểm đó, chiếc trực thăng đang quay về sân bay Los Alamitos dọc theo hành trình được thiết lập trước, ở độ cao được chỉ định trong lúc duy trì liên lạc với đài kiểm soát không lưu", theo Không quân Vệ binh Quốc gia California, thêm rằng cả hai máy bay đều hạ cánh an toàn và cuộc điều tra toàn diện được triển khai.

Lục quân Mỹ cũng đưa ra thông báo riêng, rằng đã nắm được vụ việc liên quan đến một trực thăng Black Hawk và đang phối hợp với FAA để thu thập thêm thông tin.

Trước khi máy bay của United Airlines hạ cánh, kiểm soát viên không lưu đã thông báo với phi công rằng họ sẽ đề cập vụ việc vì những gì đã xảy ra hoàn toàn không tốt.

Tổ lái đã hạ cánh máy bay an toàn vào khoảng 20 giờ 49 cùng ngày. United Airlines cho biết chuyến bay có 162 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Không có thương vong được ghi nhận.

Rơi trực thăng y tế trên cao tốc Mỹ, 3 người nguy kịch

Trực thăng Black Hawk chở theo 4 binh sĩ rơi gần căn cứ Mỹ

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận