Thế giới

Rơi trực thăng y tế trên cao tốc Mỹ, 3 người nguy kịch

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/10/2025 16:15 GMT+7

Một chiếc trực thăng y tế đã bị rơi trên tuyến đường cao tốc 50 đông đúc ở thành phố Sacramento, bang California (Mỹ), khiến 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Thị trưởng Sacramento Kevin McCarty ngày 6.10 xác nhận thảm kịch rơi máy bay xảy ra trên đường cao tốc 50 hướng đông, gần đại lộ Howe. Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hộ nhanh chóng dập tắt đám cháy. Tuyến cao tốc 50 hướng đông đã bị phong tỏa hoàn toàn tại đoạn giao với đường 59 để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Ông Kevin McCarty cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X, những người sống sót đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo CBS News, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Rơi trực thăng ngay trên cao tốc, 3 người nguy kịch - Ảnh 1.

Một chiếc trực thăng y tế sau khi bị rơi trên đường cao tốc 50 tại Sacramento, California (Mỹ) ngày 6.10.2025

ẢNH: AP

Trực thăng gặp nạn thuộc đơn vị REACH - tổ chức cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế bằng đường hàng không.

"Chúng tôi biết về một vụ tai nạn liên quan đến trực thăng REACH Air Medical trên xa lộ 50 ở Sacramento vào tối nay và đang cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng", theo Reuters dẫn thông báo từ trang web REACH.

"Chúng tôi đang trong quá trình xác định chi tiết về tình huống này, cũng như tình trạng của phi hành đoàn liên quan, tất cả đều đã được đưa đến bệnh viện trong khu vực", theo thông báo.

Đội trưởng đội cứu hỏa Sacramento Justin Sylvia cho biết một phi công, một y tá và một nhân viên y tế, có mặt trên trực thăng và đã được đưa đến bệnh viện địa phương.

ABC News dẫn lời ông Sylvia cho biết một người phụ nữ đã bị kẹt dưới xác trực thăng và được người dân gần đó giải cứu trước khi lực lượng cứu hộ tới hiện trường.

"Mọi người báo cáo rằng họ nhìn thấy chiếc trực thăng lao xuống rất nhanh. Vì vậy, mọi phương tiện đều di chuyển chậm lại", ông Sylvia cho hay. Không có phương tiện nào khác bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

