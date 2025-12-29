Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hai trực thăng đâm nhau trên không ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
29/12/2025 06:46 GMT+7

Hai trực thăng va chạm giữa không trung và rơi xuống một cánh đồng ở bang New Jersey (Mỹ) với xác của một trực thăng biến dạng nặng nề và một chiếc khác cháy đen đến mức không thể nhận ra.

Hai trực thăng đâm nhau trên không ở Mỹ- Ảnh 1.

Xác chiếc Enstrom 280C màu trắng bị cháy đen đến mức không thể nhận ra

ẢNH: AP

Đài CNN ngày 29.12 đưa tin hai trực thăng đâm vào nhau tại phía nam bang New Jersey khiến một phi công thiệt mạng và một người khác bị thương.

Theo thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), một chiếc trực thăng Enstrom F-28A và một chiếc trực thăng Enstrom 280C đã "va chạm giữa không trung" vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 28.12 (giờ địa phương) gần sân bay Hammonton. FAA cho biết chỉ có phi công trên hai chiếc trực thăng khi xảy ra va chạm.

Hai chiếc trực thăng rơi xuống một cánh đồng ở Hammonton và hai nạn nhân đã được đưa bằng trực thăng đến trung tâm cấp cứu, theo lời lãnh đạo cơ quan cứu hỏa Hammonton Sean Macri. Một nạn nhân dường như bị ngưng tim khi được đưa đi cấp cứu.

Hai trực thăng đâm nhau trên không ở Mỹ- Ảnh 2.

Chiếc Enstrom F-28A bị hư hại nặng

ẢNH: AP

Đoạn phim trên Đài WPVI cho thấy băng phong tỏa của cảnh sát bao quanh những mảnh vỡ máy bay bị biến dạng, với những cánh quạt trực thăng dài nhô ra khỏi mặt đất. Giấy tờ và quần áo nằm rải rác trên cánh đồng bên cạnh chiếc Enstrom F-28A màu đỏ bị hư hại nặng, trong khi xác chiếc Enstrom 280C màu trắng nằm gần đó, cháy đen đến mức không thể nhận ra.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ việc, cử một điều tra viên tới hiện trường để thu thập dữ liệu hành trình bay, hồ sơ bảo dưỡng máy bay, thông tin liên lạc với kiểm soát không lưu, lời khai nhân chứng cùng các tài liệu liên quan khác.

NTSB cho biết sau khi ghi nhận đầy đủ thông tin liên quan, xác hai máy bay sẽ được di chuyển tới một cơ sở an ninh để tiếp tục đánh giá.

Thị trấn Hammonton, thuộc hạt Atlantic, cách thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) hơn 55 km và nằm gần khu rừng thông hoang dã rộng lớn của bang New Jersey.

Khám phá thêm chủ đề

