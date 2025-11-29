Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàng ngàn máy bay phải bảo trì ngay để tránh phi công mất kiểm soát

Khánh An
Khánh An
29/11/2025 08:24 GMT+7

Hàng ngàn máy bay chở khách phổ biến nhất thế giới cần được bảo dưỡng ngay lập tức do ảnh hưởng của bão mặt trời có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng đối với hoạt động của hệ thống điều khiển chuyến bay.

Hàng ngàn máy bay chở khách cần bảo trì khẩn cấp do bão mặt trời - Ảnh 1.

Một chiếc Airbus A320 của TAP Air Portugal đang tiếp cận để hạ cánh xuống Lisbon, Bồ Đào Nha

ẢNH: AP

Đài CNN ngày 29.11 đưa tin hàng ngàn máy bay chở khách phổ biến nhất thế giới cần được bảo dưỡng ngay lập tức để phòng ngừa một sự cố đã khiến hành khách bị thương và buộc một chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp hồi tháng trước.

Hãng Airbus (Pháp) phát hiện các cơn bão mặt trời mạnh có thể khiến phi công mất kiểm soát dòng máy bay Airbus A320, bao gồm A319, A320 và A321. Khoảng 6.000 máy bay một lối đi, vốn là dòng máy bay chở khách bán chạy nhất thế giới, cần được sửa chữa.

"Phân tích một sự cố gần đây liên quan dòng máy bay A320 cho thấy bức xạ mặt trời cường độ cao có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng đối với hoạt động của hệ thống điều khiển chuyến bay", Airbus cho biết trong một thông cáo.

Vào ngày 30.10, chuyến bay 1230 của JetBlue đang bay từ Cancun (Mexico) đến Newark (bang New Jersey, Mỹ) thì đột nhiên mất độ cao. Các phi công trên chiếc A320 này đã hạ cánh khẩn cấp xuống Tampa (Florida), nơi khoảng 15 người được đưa đến bệnh viện.

Airbus đã điều tra sự cố và hôm 28.11 đã thông báo với các hãng hàng không trong một "Thông báo cho Người vận hành" rằng cần phải khắc phục sự cố. Công ty tin rằng đây là lần duy nhất sự cố cụ thể này xảy ra, nhưng cho biết họ đã "chủ động làm việc với các cơ quan hàng không... luôn đặt an toàn là ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất".

Dòng Airbus A320 sử dụng hệ thống điều khiển gọi là fly-by-wire, tức các thao tác vật lý của phi công được truyền qua máy tính, rồi máy tính điều chỉnh các bề mặt điều khiển của máy bay.

Một chỉ thị về đủ điều kiện bay của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu các hãng hàng không phải sửa chữa trước khi máy bay được chở khách trở lại. Phần lớn máy bay có thể được sửa trong khoảng 2 giờ.

Trong số các hãng ở Mỹ, American Airlines cho biết hãng có khoảng 340 máy bay cần được cập nhật.

Bão Mặt trời ảnh hưởng đến sự sống trên Trái đất ra sao

Dù dự kiến "một số chậm trễ" do công việc này, hãng "tập trung tối đa vào việc hạn chế hủy chuyến, nhất là khi khách đang trở về nhà sau kỳ nghỉ" và hãng hy vọng toàn bộ việc sửa chữa sẽ hoàn tất trước ngày 30.11, theo American Airlines.

Delta Air Lines cho biết dưới 50 chiếc A321neo của hãng sẽ bị ảnh hưởng và công việc nên hoàn tất vào sáng 29.11. "Do yếu tố an toàn là trên hết, Delta sẽ tuân thủ đầy đủ chỉ thị và kỳ vọng mọi tác động đến hoạt động sẽ ở mức hạn chế", hãng cho biết.

United và Southwest Airlines không sở hữu bất kỳ máy bay nào bị ảnh hưởng. JetBlue chưa phản hồi đề nghị bình luận về kế hoạch sửa chữa.

Khám phá thêm chủ đề

