Số người chết và mất tích tại Làng Nủ giảm 29 trường hợp so với ban đầu

Chiều ngày 15.9, H.Bảo Yên (Lào Cai) đã thông tin chính thức về những thiệt hại trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ sáng 10.9.



Lực lượng quân đội tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Làng Nủ ẢNH: TUẤN MINH

Sau khi các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, xã, thôn tiến hành rà soát tổng thể, chi tiết và xin ý kiến thống nhất của các hộ gia đình trong thôn, số liệu cập nhật chính xác đến thời điểm này đã có một chút thay đổi so với con số công bố trước đó.

Cụ thể, tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 33 hộ, 40 nóc nhà (do có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ), là nơi sinh sống của 168 khẩu (tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số trường hợp đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ).

Về thông tin số người bị ảnh hưởng, hiện số người bị thương là 16 người, trong đó đang điều trị tại bệnh viện 15 người.

Số người chết: 52 người (tăng 1 so với bản tin trước), trong đó có 1 trường hợp chết tại bệnh viện trả về.

Số người còn mất tích là 14 người, giảm so với số liệu trước. Lý do là vì một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương; một số trường hợp khác, gia đình khai báo ban đầu chưa chính xác số lượng, một số trường hợp bị trùng chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng.

Số người an toàn đến thời điểm hiện tại: 87 người.

Như vậy, cùng với 11 người trở về trình báo trước đó, 18 người được cho là mất tích đã xác minh còn sống. Tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66 trường hợp (giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu).

Danh sách 14 người còn mất tích tại Làng Nủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giải thích thêm về nguyên nhân dẫn số liệu có sự điều chỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai cho biết: "Do thời điểm xảy ra lũ quét thông tin liên lạc bị ngắt, gián đoạn, giao thông bị chia cắt dẫn đến chưa kịp thời thống kê, báo cáo. Một số trường hợp nghe tin nhưng lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về. Một số trường hợp ở riêng đi làm ăn xa nhưng gia đình bố mẹ không biết do đó lúc đầu báo mất tích".

H.Bảo Yên cũng mong muốn báo chí chia sẻ thông tin 14 người thôn Làng Nủ còn đang mất tích để nếu họ còn ở đâu đó xin hãy liên lạc về chính quyền xã, thôn.

Trước đó, theo công bố ban đầu của chính quyền địa phương, trận lũ quét sáng 10.9 tại thôn Làng Nủ đã xóa sổ 37 hộ với 158 nhân khẩu. Số người chết và mất tích hơn 100 người.

Hơn 650 người thuộc Quân khu 2, công an, bộ đội biên phòng, lực lượng tại chỗ của địa phương, chó nghiệp vụ cùng các phương tiện vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Ngày hôm nay, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm 14 nạn nhân còn lại đang bị mất tích.