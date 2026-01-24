Số người kết hôn gia tăng, Trung Quốc nỗ lực cải thiện tỷ lệ sinh thấp kỷ lục

Theo dữ liệu chính thức được công bố hôm 19.1, số lượng người kết hôn gia tăng mang lại hy vọng cho Trung Quốc - khi tỷ lệ sinh đạt mức thấp kỷ lục.

Dữ liệu cũng cho thấy tổng dân số nước này giảm năm thứ tư liên tiếp.

Nhưng tỷ lệ kết hôn là một điểm sáng, tăng 8,5% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Bắc Kinh đã đưa ra một chính sách mới vào năm 2025 cho phép các cặp đôi kết hôn ở bất kỳ đâu tại Trung Quốc thay vì chỉ tại nơi họ sinh sống.

Các nhà cung cấp dịch vụ cưới như bà Chen Juan, đồng sở hữu của Luoyi Bridal, cho biết điều này đã góp phần vào sự phục hồi tỷ lệ kết hôn.

"Nếu chính phủ có thể đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ hơn trên mọi phương diện, đó sẽ là một xu hướng tích cực. Bởi vì thái độ của giới trẻ đã thay đổi. Có nghĩa là họ có nhiều cân nhắc hơn về hôn nhân. Tỷ lệ kết hôn đã thấp hơn trước, vì vậy chính phủ muốn khuyến khích thêm nhiều người bước vào lễ đường, phải không?", bà Chen nói.

Một lễ cưới tập thể ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hôm 6.1 ẢNH: REUTERS

Đáp lại, các chính quyền địa phương đã tranh nhau thu hút làn sóng khách du lịch kết hôn mới.

Họ thiết lập các văn phòng đăng ký ở những địa điểm mới lạ, bao gồm xung quanh các điểm tham quan và tại các lễ hội âm nhạc.

Sự giảm sút quan tâm đến hôn nhân và gia đình trong giới trẻ được cho là do chi phí nuôi dạy và giáo dục con cái quá cao.

Đối với chủ cửa hàng bán giày cưới Cheng Yonggui, bà lo lắng về hôn nhân của chính con trai mình.

Theo phong tục, cha mẹ chú rể phải giúp con trai trả tiền mua căn hộ và xe hơi, cũng như khoản "tiền sính lễ" trước khi kết hôn.

Bà nói con trai bà cũng cảm thấy không có khả năng chu cấp cho bạn gái, chứ đừng nói đến chuyện sinh con.

Để xoa dịu một số lo ngại tài chính, các thành phố và khu vực đã đưa ra các phiếu tiền mặt cho các cặp đôi mới cưới để giúp thuyết phục công dân kết hôn.