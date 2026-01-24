Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Số người kết hôn gia tăng, Trung Quốc nỗ lực cải thiện tỷ lệ sinh thấp kỷ lục
Video Thế giới

Số người kết hôn gia tăng, Trung Quốc nỗ lực cải thiện tỷ lệ sinh thấp kỷ lục

La Vi
La Vi
24/01/2026 06:45 GMT+7

Sự gia tăng số người kết hôn đang trở thành điểm sáng trong bức tranh dân số của Trung Quốc, khi số liệu chính thức được công bố hôm 19.1 cho thấy tỷ lệ sinh của nước này đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2025 và tổng dân số giảm năm thứ tư liên tiếp.

Theo dữ liệu chính thức được công bố hôm 19.1, số lượng người kết hôn gia tăng mang lại hy vọng cho Trung Quốc - khi tỷ lệ sinh đạt mức thấp kỷ lục.

Dữ liệu cũng cho thấy tổng dân số nước này giảm năm thứ tư liên tiếp.

Nhưng tỷ lệ kết hôn là một điểm sáng, tăng 8,5% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Bắc Kinh đã đưa ra một chính sách mới vào năm 2025 cho phép các cặp đôi kết hôn ở bất kỳ đâu tại Trung Quốc thay vì chỉ tại nơi họ sinh sống.

Các nhà cung cấp dịch vụ cưới như bà Chen Juan, đồng sở hữu của Luoyi Bridal, cho biết điều này đã góp phần vào sự phục hồi tỷ lệ kết hôn.

"Nếu chính phủ có thể đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ hơn trên mọi phương diện, đó sẽ là một xu hướng tích cực. Bởi vì thái độ của giới trẻ đã thay đổi. Có nghĩa là họ có nhiều cân nhắc hơn về hôn nhân. Tỷ lệ kết hôn đã thấp hơn trước, vì vậy chính phủ muốn khuyến khích thêm nhiều người bước vào lễ đường, phải không?", bà Chen nói.

Số người kết hôn gia tăng, tỷ lệ sinh vẫn thấp kỷ lục ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Một lễ cưới tập thể ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hôm 6.1

ẢNH: REUTERS

Đáp lại, các chính quyền địa phương đã tranh nhau thu hút làn sóng khách du lịch kết hôn mới.

Họ thiết lập các văn phòng đăng ký ở những địa điểm mới lạ, bao gồm xung quanh các điểm tham quan và tại các lễ hội âm nhạc.

Sự giảm sút quan tâm đến hôn nhân và gia đình trong giới trẻ được cho là do chi phí nuôi dạy và giáo dục con cái quá cao.

Đối với chủ cửa hàng bán giày cưới Cheng Yonggui, bà lo lắng về hôn nhân của chính con trai mình.

Theo phong tục, cha mẹ chú rể phải giúp con trai trả tiền mua căn hộ và xe hơi, cũng như khoản "tiền sính lễ" trước khi kết hôn.

Bà nói con trai bà cũng cảm thấy không có khả năng chu cấp cho bạn gái, chứ đừng nói đến chuyện sinh con.

Để xoa dịu một số lo ngại tài chính, các thành phố và khu vực đã đưa ra các phiếu tiền mặt cho các cặp đôi mới cưới để giúp thuyết phục công dân kết hôn.

Tin liên quan

Campuchia bắt, dẫn độ 'trùm lừa đảo' Chen Zhi về Trung Quốc

Campuchia bắt, dẫn độ 'trùm lừa đảo' Chen Zhi về Trung Quốc

Doanh nhân Vincent Chen Zhi, người bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo trực tuyến sử dụng lao động buôn người tại Campuchia, đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Kết hôn tỷ lệ sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận