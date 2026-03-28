Số người nước ngoài cư trú tại Nhật cao kỷ lục, người Việt đứng thứ 2

Văn Khoa
28/03/2026 10:52 GMT+7

Số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 4,13 triệu người vào năm 2025, lần đầu tiên vượt mốc 4 triệu người, theo số liệu do chính phủ nước này công bố hôm 27.3.

Tính đến cuối năm 2025, có 4.125.395 người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản, tăng 9,5% so với năm trước, và đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ tư liên tiếp, theo Kyodo News dẫn số liệu từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản.

Thực tập sinh kỹ thuật người Việt (trái) làm việc cùng đồng nghiệp người Nhật tại một nhà máy sản xuất ở tỉnh Aichi của Nhật Bản vào ngày 17.10.2025

Ảnh: Chụp màn hình Kyodo News

Số người nước ngoài chiếm 3,36% dân số cả nước Nhật, tăng từ 3,04% trong năm 2024. Trong số đó có khoảng 947.000 người là cư dân thường trú, và 475.000 người có thị thực trong các lĩnh vực chuyên môn như kỹ thuật hoặc nhân văn.

Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc đứng đầu danh sách cư dân nước ngoài tại Nhật Bản với 930.000 người. Người Việt đứng thứ hai với khoảng 681.000 người, tiếp theo là người Hàn Quốc với khoảng 407.000 người.

Tại Nhật Bản cũng có khoảng 356.000 người Philippines và 300.000 người Nepal. Người Sri Lanka, với khoảng 79.000 người, đứng thứ 9, tăng từ vị trí thứ 12 vào năm 2024.

Từng nổi tiếng với chính sách nhập cư nghiêm ngặt, Nhật Bản đã dần mở cửa cho người lao động nước ngoài trong những năm gần đây khi quốc gia này đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động do dân số già hóa, theo Kyodo News.

Hệ thống công nhận người tị nạn của Nhật Bản cũng được xem là khắt khe. Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản thông báo rằng 187 người nước ngoài đã được công nhận là người tị nạn vào năm ngoái, giảm 3 người so với năm trước. Trong số này có 123 người Afghanistan, 26 người Yemen và 11 người Trung Quốc.

Số lượng người nước ngoài xin quy chế tị nạn đã giảm 8,7% xuống còn khoảng 11.000 người. Con số này có xu hướng giảm kể từ khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản đưa ra kế hoạch loại bỏ "người nhập cư bất hợp pháp vì sự an toàn và an ninh" của Nhật Bản vào tháng 5.2025.

Tin liên quan

Số người nước ngoài ở Hàn Quốc cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng thứ 2

Số người nước ngoài ở Hàn Quốc cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng thứ 2

Số lượng người nước ngoài ở Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục là 2,73 triệu người, theo dữ liệu do chính phủ Hàn Quốc công bố hôm nay 27.7.

Cùng người Việt tại Nhật hiểu luật, sống an toàn

Số lao động nước ngoài ở Nhật cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng đầu

