Số người vượt biên 'lậu' từ Mexico sang Mỹ xuống mức thấp nhất trong 4 năm

Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) ngày 16.8 công bố dữ liệu mới cho thấy có 56.408 vụ vượt biên trái phép tại biên giới Mỹ-Mexico trong tháng 7, giảm 32% so với tháng 6 và giảm 57% so với tháng 7.2023. Đây cũng là tháng giảm thứ 5 liên tiếp, theo tờ The Washington Post.



Các vụ bắt giữ người vượt biên trái phép đã duy trì ở mức trung bình hơn 2 triệu trường hợp mỗi năm trong 3 năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Vào tháng 12.2023, giới chức Mỹ thống kê có 249.740 vụ, tháng kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, kể từ đó, số vụ vượt biên hằng tháng đã giảm 77%.

Hàng rào dây thép gai tại biên giới Mỹ - Mexico ngày 14.8 ẢNH: REUTERS

Nhà Trắng đã bày tỏ vui mừng vì số liệu mới và nói rằng điều này cho thấy các chính sách của chính quyền đang hiệu quả.

Số liệu được công bố trong bối cảnh nhập cư vẫn là chủ đề trung tâm của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Đảng Cộng hòa đã tìm cách quy trách nhiệm lên Phó tổng thống Kamala Harris cho tình trạng bắt giữ người vượt biên trái phép cao kỷ lục trong chính quyền Tổng thống Biden.

Trong khi đó, bà Harris đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ tranh cử sắp tới của bà, cũng như đảng Cộng hòa vì không hợp tác trong dự luật đầu tư hàng tỉ USD cho việc thực thi pháp luật tại biên giới.

Các quan chức biên giới ghi nhận kết quả mới là nhờ sự thay đổi trong những quyết định hành pháp của Tổng thống Biden trong mùa xuân năm nay nhằm ngăn cản người nhập cư trái phép được xin tị nạn tại Mỹ. Chính quyền Mexico trong năm nay cũng siết chặt quản lý, bắt giữ số lượng người di cư kỷ lục tìm cách đi qua nước này để đến biên giới Mỹ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas nói với tờ USA Today: "Số liệu quả thật đã giảm đáng kể. Lý do cho việc đó không chỉ có một. Có nhiều biện pháp khác nhau mà chúng tôi và những bên khác đã thực hiện".

Ông làm rõ các biện pháp gồm mở ra con đường hợp pháp mới cho người nhập cư đến Mỹ theo cách trật tự, áp dụng biện pháp xử lý đối với người vượt biên trái phép, siết chặt việc xin tị nạn, tiếp xúc ngoại giao với Mexico, Guatemala, Panama và Colombia để các nước này tăng cường quản lý biên giới và các chương trình hỗ trợ nhân đạo.