Sở Nội vụ Cà Mau: Việc tạm đình chỉ lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị chưa đúng trình tự

Ngày 14.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã có báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra quy trình tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

Theo báo cáo, ngày 11.6, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau ban hành Quyết định số 100/QĐ-MTĐT, tạm đình chỉ công việc đối với ông Cường trong 15 ngày để phục vụ việc xác minh một số nội dung liên quan hoạt động của công ty.

Tuy nhiên, hồ sơ do công ty cung cấp thể hiện đến ngày 22.6, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở mới tổ chức họp và ban hành biên bản thống nhất việc tạm đình chỉ công việc đối với ông Cường.

Camera an ninh của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trước phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Cường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, theo khoản 1 điều 128 bộ luật Lao động năm 2019, việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên.

Do đó, Sở Nội vụ Cà Mau xác định việc doanh nghiệp ban hành Quyết định số 100/QĐ-MTĐT trước khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động là chưa đúng trình tự theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, tại báo cáo số 35/BC-MTĐT ngày 12.6, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau cho biết trước khi ban hành quyết định tạm đình chỉ, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến trực tiếp của đại diện Công đoàn cơ sở tại cuộc họp ngày 11.6.

Theo nội dung báo cáo của công ty, 5/6 thành viên dự họp thống nhất giao Hội đồng quản trị quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông Cường trong 15 ngày để tiếp tục kiểm tra, xử lý vụ việc.

Ở khung giờ 11 giờ 27 phút ngày 10.6 có người đàn ông mặc áo trắng mở cửa phòng làm việc của ông Cường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.6, ông Cường có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau và Thường trực Đảng ủy phường Tân Thành, phản ánh phòng làm việc của ông tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau có dấu hiệu bị xâm nhập vào ngày 10.6.

Theo nội dung báo cáo, khi trở lại làm việc vào đầu giờ chiều 10.6, ông Cường phát hiện phòng làm việc có dấu hiệu bị xáo trộn, trong khi máy tính được giao quản lý phục vụ công tác Đảng và công việc chuyên môn không thể khởi động.

Ông Cường cho biết đã đề nghị kiểm tra thiết bị. Nhân viên kỹ thuật sau đó nhận định ổ cứng máy tính có dấu hiệu chập mạch, cháy xém và nêu nghi vấn thiết bị có thể đã bị thay đổi. Cho rằng vụ việc có dấu hiệu bất thường, ông Cường trình báo Công an phường Tân Thành.

Theo báo cáo của ông Cường, dữ liệu camera nội bộ do ông trích xuất sau đó ghi nhận có người đi vào phòng làm việc của ông trong khoảng thời gian từ 11 giờ 24 phút đến 11 giờ 41 phút ngày 10.6.

Ngày 11.6, ông Cường gửi đơn đề nghị Công an phường Tân Thành xác minh, làm rõ vụ việc. Cùng ngày, ông được mời tham dự cuộc họp do ông Dương Thành Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau chủ trì.

Theo phản ánh trong báo cáo, sau cuộc họp, phòng làm việc của ông bị cắt nguồn điện, thay ổ khóa và niêm phong. Ông Cường cho biết đến sáng 12.6 đã nhận Quyết định số 100/QĐ-MTĐT ngày 11.6.2026 về việc tạm đình chỉ lao động 15 ngày đối với ông.

Lý do tạm đình chỉ là để làm rõ trách nhiệm, xử lý hành vi vi phạm nội quy lao động công ty trong việc chỉ đạo xử lý rác, mất cắp thẻ nhớ và dữ liệu camera của công ty.