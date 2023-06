Số phận các 'nàng tiên cá': Amber Heard bị tẩy chay, Halle Bailey gây tranh cãi

Người cá không còn là một đề tài quá xa lạ với các nhà làm phim trên thế giới, luôn có tiềm năng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ tạo hình nhân vật xinh đẹp và những câu chuyện đầy bí ẩn xoay quanh các mỹ nhân ngư. Từ Á sang Âu, người xem dễ dàng bắt gặp những nàng tiên cá nổi bật của làng phim ảnh như Marian Rivera, Amber Heard, Jun Ji Hyun, Lâm Duẫn...

Lâm Duẫn, Halle Bailey, Jun Ji Hyun... là những nàng tiên cá gây chú ý trên màn ảnh CHỤP MÀN HÌNH

Tranh cãi 'tiên cá' da màu trong The Little Mermaid

Nàng tiên cá live action (The Little Mermaid) có lẽ là bộ phim "drama" nhất mùa hè 2023. Hiếm khi nào một bộ phim chưa công chiếu mà sức ảnh hưởng của nó đã vượt xa khỏi cộng đồng phim ảnh và trở thành tâm điểm tranh cãi lớn trong nhiều tháng với hàng trăm ảnh chế, những lời mỉa mai và gièm pha không hề dễ nghe. Halle Bailey - nữ diễn viên da màu thủ vai Ariel trong phim bị chê bai ngoại hình trong một thời gian dài. Với mong muốn xoá bỏ ranh giới phân biệt chủng tộc và định kiến về ngoại hình của nhà sản xuất, Halle Bailey gặp tranh cãi về tạo hình tiên cá da màu, mái tóc bện thừng tiêu tốn của hãng phim hơn 150 nghìn USD (khoảng 3,5 tỉ đồng - theo tờ Page Six).

Disney gây sốc khi chọn diễn viên vượt khỏi khuôn mẫu của một công chúa "trong truyền thuyết". Nhiều bình luận cho rằng họ phản đối Halle Bailey không phải phân biệt chủng tộc mà do nhan sắc gây thất vọng, "không liên quan tới việc là người da màu".

Nàng tiên cá live action gặp phải không ít tranh cãi về quyết định táo bạo trong tạo hình nhân vật DISNEY

Phim đạt doanh thu 352 triệu USD (hơn 8.000 tỉ đồng) sau một tuần ra mắt, mở màn trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes với số điểm đáng kinh ngạc 95%, vượt qua cả Vua sư tử (2019) hay Người đẹp và quái vật (2017). Xét tổng thể, Nàng tiên cá live action chưa thật sự chinh phục được hầu hết khán giả nhưng đã gần chạm đến mục tiêu "ai cũng có thể trở thành công chúa". Thông điệp phim về tình yêu, tình cảm gia đình và định nghĩa "phá vỡ mọi giới hạn" được nhấn mạnh xuyên suốt phim.

'Tiên cá' Jun Ji Hyun nên duyên cùng Lee Min Ho trong Huyền thoại biển xanh

Từ danh xưng "nữ hoàng phòng vé" qua bệ phóng Cô nàng ngổ ngáo, đến "mợ chảnh" kiêu kỳ trong Vì sao đưa anh đến, Jun Ji Hyun tiếp tục ghi dấu ấn với tạo hình nàng tiên cá trong Huyền thoại biển xanh (Legend of The Blue Sea). Bộ phim đạt thành tích tốt về tỷ suất người xem, nhận 4,8/5 điểm đánh giá trên VieON với hơn 7 triệu lượt xem. Jun Ji Hyun chứng minh vị thế trong làng giải trí khi trở thành sao nữ duy nhất có mặt trong danh sách 10 diễn viên xuất sắc nhất xứ Hàn năm 2016.

"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun thu hút với tạo hình người cá Shim Chung đáng yêu POSTER PHIM

"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun gây ấn tượng qua nét ngây thơ, vừa ngố vừa ngầu khi hóa thân thành "tiên cá" Shim Chung. Minh tinh 8X đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho vai diễn, tự tham gia khóa học lặn vất vả, ngâm mình trong nước cả ngày. Những điệu bộ làm nũng với "nam thần" Lee Min Ho dễ dàng khiến khán giả mềm lòng, đồng thời tính cách nghĩa hiệp, thú vị của nhân vật được Jun Ji Hyun lột tả một cách đa dạng, chinh phục được người xem. Thậm chí mỗi bộ trang phục "mợ chảnh" diện trong Huyền thoại biển xanh đều tạo nên cơn sốt thời trang mạnh mẽ.

Nàng tiên cá Yeo Hee - 'làn gió mới' của Bạn trai tôi là hồ ly 1983

Bên cạnh dàn diễn viên đình đám như "ác nữ" Kim So Yeon, Kim Bum và Lee Dong Wook, nhân vật nữ phụ Yeo Hee của Bạn trai tôi là hồ ly 1983 cũng gây chú ý không kém với tạo hình nàng tiên cá. Yeo Hee có 2 thân phận: ban ngày là nhân viên của một cửa hàng quần áo, đêm xuống lại hóa thành nữ ca sĩ xinh đẹp của hộp đêm Thiên Đường. Giọng hát là thế mạnh của người cá, cũng chính là vũ khí để cô bảo vệ người trong mộng. Nàng tiên cá xứ Hàn có tính cách ngây ngô, muốn nhận lại tình cảm chân thành, liên tục bày tỏ mong muốn "được yêu" Lee Rang, song anh lại vô tâm, không hiểu được chân tình của người đẹp.

Yeo Hee nên duyên với tài tử Vườn sao băng Kim Bum trong Bạn trai tôi là hồ ly 1983 TVN

Hóa thân vào nhân vật này, nữ diễn viên Woo Hyun Jin gây bất ngờ khi đây là lần đầu cô chạm ngõ nghiệp diễn xuất. Người đẹp 9X sở hữu nhan sắc dễ thương và diễn xuất khá tròn vai, không trở thành gánh nặng cho các tiền bối. Cô cùng Kim Bum tạo nên nhiều tình tiết gây sốt, đặc biệt phân cảnh anh chú hồ ly và cô nàng tiên cá trao nhau nụ hôn đầu tiên khiến dân tình phấn khích.

Marian Rivera đẹp mơ màng trong Chuyện tình nàng tiên cá

Chuyện tình nàng tiên cá với sự tham gia diễn xuất của Marian Rivera - vai Dyesebel đã tạo nên tiếng vang lớn cho làng phim ảnh Philippines. "Mỹ nhân đẹp nhất xứ vạn đảo" pha trộn giữa nét hiện đại phương Tây và dịu dàng Á Đông giúp cô vào vai người cá hoàn hảo. Người cá Dyesebel đấu tranh mãnh liệt cho tình yêu, từ bỏ nơi dành cho mình để bắt đầu một cuộc sống trái quy luật tự nhiên, bất chấp khó khăn và nguy hiểm.

Marian Rivera trong vai người cá Dyesebel từng một thời gây sốt màn ảnh Việt POSTER PHIM

Marian Rivera xây dựng hình ảnh nhân vật thành công đến mức sau gần 15 năm ra mắt vẫn không có nàng tiên cá nào của Philippines thoát khỏi bóng Dyesebel. Dù đã yên bề tổ ấm cùng ông xã tài tử Dingdong Dantes và hai con, người đẹp vẫn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn nhờ nhan sắc rạng rỡ.

Công chúa thủy tề Mera - Amber Heard có nguy cơ mất vai trong Aquaman

Những thước phim đẹp mê ly về đại dương hùng vĩ của Aquaman từng gây bão làng phim ảnh quốc tế. Ở phần 1, Amber Heard gây ấn tượng với vai công chúa thủy tề Mera - người yêu của Aquaman. Vai diễn này giúp cô trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của Hollywood. Nhan sắc xinh đẹp, tạo hình mê hoặc cùng mái tóc đỏ lộng lẫy của Amber Heard thành hiện tượng toàn cầu, được người xem không ngừng khen ngợi.

Amber Heard bị kêu gọi tẩy chay để loại khỏi Aquaman 2 DC

Tuy nhiên, lùm xùm giữa Amber Heard và chồng cũ Johnny Depp khiến cô bị hơn 4,5 triệu người ký đơn tẩy chay, đòi hãng phim loại khỏi Aquaman 2. Đối diện với làn sóng tẩy chay, Amber Heard chẳng ngần ngại "chọc tức" khán giả bằng cách thường xuyên đăng ảnh hậu trường ghi hình phần hai. Nhiều người vẫn giữ suy nghĩ nhân vật của cô không xuất hiện nhiều trong phần phim mới. Trong đoạn trailer gần đây, sao nữ 8X xuất hiện chớp nhoáng trong phân cảnh chiến đấu không có thoại. Dù sao Aquaman: The Lost Kingdom vẫn hứa hẹn là tác phẩm đáng chú ý của DC trong thời gian tới.

Lâm Duẫn - Mỹ nhân ngư của 'vua hài' Châu Tinh Trì

Bộ phim của "vua hài Hồng Kông" Châu Tinh Trì - Mỹ nhân ngư tạo được nhiều dấu ấn nhất định, trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu cao thứ hai Trung Quốc, phá kỷ lục doanh thu phòng vé tại thị trường nội địa với 2,43 tỉ nhân dân tệ (hơn 8.000 tỉ đồng), giúp doanh thu phòng vé năm 2016 tăng hơn 150% so với năm 2015.

Mỹ nhân ngư giúp Lâm Duẫn trở thành "Tinh nữ lang", người đẹp may mắn lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì POSTER PHIM

Được đánh giá là một trong những "tiểu hoa đán" 9X, Lâm Duẫn từng khiến dân tình mê mệt với tạo hình "bùng nổ nhan sắc" trong Mỹ nhân ngư. Cô gây chú ý khi vượt qua 120.000 mỹ nhân, giành được vai diễn đắt giá trong bộ phim nhờ sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp làn da trắng sáng. Tuy nhận được nhiều lời nhận xét có cánh như "công chúa hàng thật giá thật" nhưng Lâm Duẫn khiến không ít người "lấn cấn" vì diễn xuất còn nhiều hạn chế. Mỹ nhân ngư phần 2 ghi hình từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa thể công chiếu vì phải chỉnh sửa nội dung và kỹ xảo.

Ngày 7.3.2023, Lâm Duẫn rời công ty giải trí của Châu Tinh Trì, kết thúc 8 năm đồng hành. Người đẹp định hướng phát triển độc lập ở thị trường giải trí Đại lục, không muốn bị nói dựa hơi, lợi dụng danh tiếng của "vua hài".