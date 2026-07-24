Số phận 'chia năm xẻ bảy' của viên kim cương lớn nhất thế giới

Được đặt tên theo chủ sở hữu mỏ là Thomas Cullinan, viên kim cương thô này nặng 3.106,75 carat (621,35 g) và có kích thước 10,5 cm ở điểm dài nhất, theo Sách Kỷ lục thế giới, tương đương với nắm tay của người trưởng thành.

Kim cương Cullinan lớn gấp ba lần so với viên kim cương giữ kỷ lục trước đó là Excelsior - được tìm thấy vào năm 1893 tại một mỏ khác ở Nam Phi.

Nằm ở độ sâu 5,5 mét dưới lòng đất, Cullinan được cho là đã hình thành ở độ sâu từ 410 - 660 km và trồi lên bề mặt trái đất cách đây 1,18 tỉ năm.

Cullinan được trưng bày công khai trong một thời gian ngắn tại Ngân hàng Standard ở Johannesburg, thu hút tới 9.000 lượt người đến chiêm ngưỡng. Vào tháng 4 cùng năm, Công ty Khai thác mỏ Premier đã gửi viên Cullinan đến London để rao bán.

Vương miện Hoàng gia (Imperial State Crown) được đưa qua lối vào dành cho Quốc vương trước lễ Khai mạc kỳ họp Quốc hội Anh ẢNH: REUTERS

Có tin đồn rằng viên kim cương được vận chuyển bằng tàu hơi nước, cất giữ trong két sắt của thuyền trưởng và được các thám tử bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng những kẻ có ý định trộm cắp; viên Cullinan thật sự chỉ được gửi đến Anh trong một chiếc hộp bình thường.

Khi đến London, viên Cullinan được đưa tới Cung điện Buckingham để vua Edward VII xem qua trước khi chính thức được rao bán.

Dù thu hút nhiều sự quan tâm, viên kim cương vẫn không bán được trong suốt hai năm, cho đến năm 1907 khi chính quyền thuộc địa Transvaal mua lại nó với giá 150.000 bảng Anh - tương đương 14,9 triệu bảng Anh (18,1 triệu USD) theo giá trị điều chỉnh lạm phát vào năm 2023.

Thuộc địa Transvaal là tên gọi dành cho vùng Transvaal của Nam Phi dưới sự cai trị trực tiếp của Anh sau chiến tranh Boer lần thứ hai. Thủ tướng của vùng này, ông Louis Botha, đã đề xuất mua lại viên kim cương Cullinan làm quà tặng vua Edward VII.

Sau đó, ông Richard Solomon, đại diện cấp cao của thuộc địa, đã trao tặng viên Cullinan cho nhà vua tại tiệc mừng sinh nhật lần thứ 66, dưới sự chứng kiến của nhiều quan khách như các nữ hoàng của Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Bản sao của viên kim cương Cullinan được trưng bày tại Bảo tàng Kim cương Cape Town ở Nam Phi ẢNH: REUTERS

Vua Edward VII đã thông báo rằng ông chấp nhận viên kim cương "vĩ đại và độc nhất vô nhị" này để gìn giữ nó "trong số những viên ngọc quý mang giá trị lịch sử, vốn là các báu vật truyền đời của Vương triều".

Sau đó, viên kim cương Cullinan được chuyển đến Amsterdam để Công ty Joseph Asscher & Co. thực hiện công đoạn cắt và mài giũa. Ba người thợ đã mất 8 tháng để chia viên đá thô thành 9 viên lớn và 96 viên nhỏ hơn.

Viên lớn nhất, Cullinan I, được nhà vua đặt tên là "Ngôi sao lớn của châu Phi" (Great Star of Africa), còn viên lớn thứ hai, Cullinan II, được gọi là "Ngôi sao thứ hai của châu Phi" (Second Star of Africa). Cả hai viên đều trở thành một phần trong bộ Vương miện Hoàng gia Anh.

Năm 2023, nhiều người Nam Phi kêu gọi Anh trả lại viên kim cương lớn nhất thế giới có tên "Ngôi sao châu Phi" (Star of Africa); viên kim cương này được gắn trên cây quyền trượng hoàng gia mà vua Charles III cầm trong lễ đăng quang, theo Reuters.

Với trọng lượng 530,2 carat (106 g), Cullinan I là viên kim cương đã qua chế tác lớn nhất thế giới. Nó được gắn trên đỉnh quyền trượng nhà vua có gắn Thánh giá - cây quyền trượng mang tính biểu tượng được vua Anh cầm trong lễ đăng quang.

Viên Cullinan II được gắn trên Vương miện Hoàng gia (Imperial State Crown). Bảy viên kim cương lớn khác - cùng với một số viên kim cương nhỏ hơn và các mảnh thô chưa qua chế tác - đã thuộc quyền sở hữu của vương hậu Mary, con dâu của vua Edward VII và là vợ của vua George V.

Sau khi bà qua đời, số kim cương này được Nữ hoàng Elizabeth II thừa kế. Danh tính những người thừa kế bộ sưu tập trang sức cá nhân của Nữ hoàng Elizabeth II vẫn chưa được xác nhận, nhưng người ta cho rằng phần lớn bộ sưu tập đã được chuyển giao cho vương hậu Camilla và vương phi xứ Wales.

Hai viên Cullinan I và II vẫn là một phần của bộ Quốc bảo Hoàng gia (Crown Jewels) và đang do vua Charles III nắm giữ.