Top 10 viên kim cương đắt nhất thế giới, có viên gần 2.000 tỉ đồng

Mỗi viên kim cương trong danh sách này đều là một kỳ quan hiếm có được hình thành từ sự ngẫu nhiên của địa chất, trải qua hơn cả tỉ năm dưới những điều kiện đặc thù đến mức có thể sẽ chẳng bao giờ có thêm một viên nào tương tự xuất hiện lần nữa, theo trang Only Natural Diamonds thuộc Tổ chức Kim cương Tự nhiên thế giới.

Khi kết hợp sự khan hiếm đó với màu sắc rực rỡ, độ tinh khiết hoàn hảo và kích thước ấn tượng, ta sẽ thấy sự cạnh tranh khốc liệt đẩy mức giá lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ. Kim cương hồng và xanh chiếm ưu thế trong danh sách này:

1.Viên kim cương CTF Pink Star - 71,2 triệu USD

ẢNH: REUTERS

"Ông vua" không thể tranh cãi của mọi loại kim cương. CTF Pink Star là viên kim cương hồng rực rỡ (Fancy Vivid Pink) hình bầu dục, nặng 59,60 carat với độ tinh khiết hoàn hảo. Nó luôn đứng đầu mọi danh sách những viên kim cương đắt giá nhất nhờ sự kết hợp phi thường giữa kích thước, màu sắc và độ hiếm. De Beers đã tìm thấy viên kim cương thô ban đầu nặng 132,5 carat vào năm 1999, và Diacore đã dành hai năm để cắt và mài giũa nó thành viên kim cương hồng có độ tinh khiết hoàn hảo lớn nhất từng được GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ) kiểm định. Viên kim cương được bán tại nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông vào tháng 4 năm 2017 với mức giá kỷ lục 71,2 triệu USD cho hãng trang sức Chow Tai Fook của Hồng Kông. Hãng này sau đó đã đổi tên viên kim cương theo tên người sáng lập quá cố của công ty. Kể từ đó đến nay, chưa có viên kim cương nào sánh kịp.

2.Viên kim cương Williamson Pink Star - 57,7 triệu USD

ẢNH: REUTERS

Viên kim cương hồng nặng 11,15 carat, có giác cắt kiểu cushion (gối) và độ tinh khiết hoàn hảo bên trong, có nguồn gốc từ mỏ Williamson ở Tanzania - nơi từng cho ra đời viên kim cương hồng được tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1947. Khi được bán tại nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông vào tháng 10 năm 2022 với giá 57,7 triệu USD, nó đã thiết lập kỷ lục thế giới về mức giá trên mỗi carat đối với bất kỳ loại kim cương hay đá quý nào (khoảng 5,2 triệu USD/carat), cao gần gấp đôi so với kỷ lục trước đó. Một nhà sưu tập tư nhân đến từ Boca Raton, Florida, đã thắng phiên đấu giá.

3.Viên kim cương xanh De Beers - 57,5 triệu USD

ẢNH: SOTHEBY'S

Là viên kim cương xanh nặng 15,10 carat với giác cắt tầng (step-cut) và độ tinh khiết hoàn hảo bên trong, De Beers Blue thuộc nhóm kim cương loại IIb. Nhóm kim cương quý hiếm này có màu sắc đặc trưng nhờ chứa nguyên tố boron và thậm chí có khả năng dẫn điện, được khai thác tại mỏ Cullinan ở Nam Phi. Nó đã được bán tại nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông vào tháng 4 năm 2022 với giá khoảng 57,5 triệu USD.

4.Kim cương xanh Oppenheimer - 57,5 triệu USD

ẢNH: Christie’s

Oppenheimer Blue là viên kim cương màu xanh lam rực rỡ nặng 14,62 carat, được chế tác theo kiểu cắt giác emerald và đạt độ tinh khiết VS1; viên đá được đặt theo tên của Sir Philip Oppenheimer - người thuộc gia tộc đã nắm quyền kiểm soát De Beers qua nhiều thế hệ. Khi được nhà đấu giá Christie's tại Geneva bán ra vào tháng 5 năm 2016 với giá 57,5 triệu USD, nó là viên kim cương Fancy Vivid Blue lớn nhất từng được đưa ra đấu giá và cũng là món trang sức đắt giá nhất từng được bán vào thời điểm đó.

5.Kim cương Winston Pink Legacy - 50,6 triệu USD

ẢNH: Harry Winston

Viên kim cương màu hồng nặng 18,96 carat với giác cắt hình chữ nhật kiểu bậc thang (rectangular-step-cut) này gây ấn tượng mạnh nhờ kích thước và độ bão hòa màu sắc - một cường độ màu hiếm thấy ở hầu hết các loại kim cương. Nó được nhà đấu giá Christie's tại Geneva bán ra vào tháng 11 năm 2018 với giá 50,6 triệu USD.

Danh sách còn lại gồm: 6.Viên kim cương Blue Moon of Josephine - 48,5 triệu USD; 7.Kim cương hồng Graff - 46,2 triệu USD; 8.Kim cương xanh Bleu Royal - 44 triệu USD; 9.Kim cương Princie - 39,3 triệu USD; 10.Kim cương cam - 35,5 triệu USD.