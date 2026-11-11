Số phận của Batman, Superman và Wonder Woman thế nào sau khi CEO James Gunn rời DC?

DC Studios sắp bước vào một giai đoạn mới khi James Gunn và Peter Safran rời vị trí lãnh đạo sau 4 năm. Cựu nhà sản xuất Marvel Jeremy Latcham sẽ tiếp quản vai trò chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo từ ngày 1.12. Sự thay đổi diễn ra chỉ vài tuần sau khi Skydance phát tín hiệu rằng James Gunn và Peter Safran vẫn sẽ tiếp tục điều hành DC sau thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery vào tháng 10.

James Gunn từng được giao nhiệm vụ tái thiết DC thành đối trọng mạnh hơn với Marvel, nhưng thành tích của các dự án dưới thời ông không đạt như kỳ vọng Ảnh: Reuters

Trong thời gian nắm quyền, bộ đôi được giao nhiệm vụ tái thiết DC thành đối trọng mạnh hơn với Marvel. Tuy nhiên, thành tích phòng vé chưa đồng đều. Superman của James Gunn thu 618 triệu USD toàn cầu, trong khi Supergirl chỉ mang về 126 triệu USD với kinh phí được cho là 170 triệu USD. Clayface, có ngân sách thấp hơn, đạt 109 triệu USD kể từ khi ra mắt.

Các phim về Superman và Batman vẫn tiếp tục, nhưng tương lai dài hạn chưa rõ

Dự án chắc chắn nhất hiện nay là Man of Tomorrow, phần tiếp theo của Superman, dự kiến ra rạp ngày 9.7.2027. Phim đã hoàn tất quay vào tháng 8, tiếp tục có David Corenswet trong vai Superman và Nicholas Hoult hóa thân thành Lex Luthor. Lars Eidinger đảm nhận vai phản diện Brainiac. James Gunn viết kịch bản và đạo diễn phim, còn Peter Safran giữ vai trò nhà sản xuất.

Robert Pattinson cũng tiếp tục trở lại với vai Batman trong The Batman: Part II. Phim hiện đang được quay và dự kiến phát hành ngày 18.2.2028 sau nhiều lần trì hoãn. Tuy nhiên, phiên bản Batman của Robert Pattinson thuộc nhánh Elseworlds, tồn tại độc lập với vũ trụ DC chính. Trước khi rời vị trí, James Gunn và Peter Safran còn phát triển một Batman khác cho DCU thông qua The Brave and the Bold. Dự án này dự kiến khai thác mối quan hệ giữa Bruce Wayne và con trai Damian Wayne, người sau đó trở thành Robin. James Gunn và Peter Safran từng nhắm tới thời điểm phát hành năm 2029. Tuy nhiên, CEO mới Jeremy Latcham giờ phải quyết định có tiếp tục duy trì hai phiên bản Batman song song hay thay đổi chiến lược.

Với Superman, tương lai sau Man of Tomorrow cũng chưa chắc chắn. Theo The Hollywood Reporter, James Gunn đang viết phần phim Superman thứ ba trước khi có biến động lãnh đạo và từng cân nhắc phát triển thương hiệu theo hướng hội tụ thành một dự án Justice League. Một số kế hoạch trước đó thậm chí hướng tới việc các phần Superman do James Gunn đạo diễn dần chuyển thành phim tập hợp các siêu anh hùng vào các năm 2029 và 2031. Hiện chưa rõ Jeremy Latcham có tiếp tục hướng đi này hay không. Dù vậy, khả năng David Corenswet tiếp tục đảm nhận vai Superman được đánh giá là khá cao bởi nhân vật này đang là gương mặt trung tâm của vũ trụ DC mới.

Wonder Woman và nhiều dự án khác đứng trước dấu hỏi

James Gunn từng phát triển một phim riêng mới về Wonder Woman. Tuy nhiên, dự án chưa công bố diễn viên chính cũng như ngày phát hành. Theo Wall Street Journal, Wonder Woman dự kiến xuất hiện trong Man of Tomorrow, qua đó chính thức bước vào cùng vũ trụ với Superman của David Corenswet. Tuy nhiên, tương lai của phim riêng về nhân vật này dưới thời Jeremy Latcham hiện chưa rõ.

Cuộc chuyển giao quyền lực tại DC Studios có thể quyết định hướng phát triển lâu dài của nhiều thương hiệu lớn Ảnh: Reuters

Một loạt dự án khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. The Authority, bộ phim về nhóm siêu anh hùng sẵn sàng sử dụng các biện pháp cực đoan, đã bị tạm dừng do kịch bản chưa đạt yêu cầu. Hai series truyền hình Waller và Paradise Lost cũng không còn được phát triển tích cực. Trong đó, Paradise Lost từng được lên kế hoạch như phần tiền truyện về thế giới của Wonder Woman. Dự án Booster Gold đã bị hủy, trong khi phim Swamp Thing do James Mangold viết kịch bản và đạo diễn vẫn chưa có tiến triển rõ ràng.

Ở mảng truyền hình, Lanterns với Kyle Chandler và Aaron Pierre vẫn đang chờ quyết định gia hạn mùa hai. Peacemaker của John Cena cũng chưa được xác nhận mùa ba. Trong khi đó, series hoạt hình Creature Commandos chắc chắn trở lại với mùa hai vào năm sau. The People v. Gorilla Grodd, phần ngoại truyện từ Superman, cũng đã được đặt hàng 8 tập.

James Gunn cho biết dù rời vị trí lãnh đạo, ông vẫn có thể tiếp tục tham gia các dự án DC với tư cách nhà làm phim. James Gunn thừa nhận không thích một số khía cạnh mang tính quản trị doanh nghiệp của công việc điều hành, đồng thời tiết lộ ông và Peter Safran gần đây còn tham gia một dự án DC khác chưa được công bố.

Jeremy Latcham khẳng định muốn tiếp tục khai thác những nhân vật biểu tượng của DC và đưa họ đến với thế hệ khán giả mới. Tuy nhiên, ông chưa công bố bất kỳ thay đổi nào đối với lịch phát hành hiện tại, cũng chưa cho biết sẽ giữ lại bao nhiêu phần trong kế hoạch dài hạn mà James Gunn và Peter Safran từng xây dựng.